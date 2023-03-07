藍委批「全動法」預告期僅14天違法 國防部：符合規定

立委林為洲（見圖）批評全動法預告期14天違反法規命令，國防部發新聞稿駁斥說，符合規定且屬常見法制作業。 （記者劉信德攝）

2023/03/07 21:00

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「全動法」修正草案預告結束 林為洲批未依法行政

〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨立委林為洲今天（7日）上午開記者會，批評國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，僅14天的預告期，沒有依法行政，要求撤回，預告期至少60天。國防部今晚回應，公告期間14日符合規定且屬常見法制作業，而且並無期滿後「撤回預告」問題。

林為洲指出，在國防部「全動法」的預公告中，是依據行政院祕書長2016年9月5日院臺規字第1050175399號函，根據該函示，法規命令草案應至少「公告周知」60日，除非有「情況急迫顯然無法事先公告周知」，或者「情況特殊，有定較短期間之必要者」，在這2個條件下，才可以縮短60日的規定，質疑國防部預告的「全動法」沒有符合縮短天數的規定，要求國防部撤回法案。

國防部今晚8點30分透過新聞稿表示，全動法修正草案預告作業遵依法制作業程序，依2016年行政院函釋，法律草案經主管機關檢視，確認與貿易、投資或智慧財產權無關者，得免為公告。

國防部指出，全動法修正草案係屬「法律」草案公告，非「法規命令」；且與貿易、投資或智慧財產權無關。但為蒐整各界意見，因此訂公告期間為14日，符合規定且屬常見法制作業。

國防部表示，此行政院祕書長函，性質為「行政函釋」、並非「法規命令」，是行政院為統一規範各機關法制作業所頒，故全動法修正草案的預告，不生違反「法規命令」問題。

國防部重申，全案預告期滿後，仍會持續蒐集各界意見，參考重要國家動員相關法規、審慎研修，以獲取共識，並無期滿後「撤回預告」問題。

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