飛彈打掉中國間諜氣球？ 邱國正：用最經濟方法克制

國防部長邱國正答詢說，就算看到中國間諜氣球後也不會用飛彈去射擊，假使在領空範圍、距離以內，會用最經濟的方法來對它克制。（記者王藝菘攝）

2023/03/07 19:31

〔記者王千豪／台北報導〕美軍2月派出戰機擊落中國間諜氣球，引發全球輿論關注。民進黨立委江永昌今天（7日）質詢，若中國間諜氣球飄進來，我們有能力把它打掉嗎？國防部長邱國正答詢，不會用飛彈擊落，而是會用最經濟的方法來克制它。

立法院會今天繼續施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。江永昌質詢提到，美國派出F22戰機加掛AIM-9X響尾蛇（AIM-9 Sidewinder）空對空飛彈，把中國的間諜氣球打下來，「我們有能力打掉間諜氣球嗎？」

邱國正說，氣球分好幾種，一般來講從大小可以研判出，它是探空作用還是偵測作用，目前有幾個氣球穿越台海，偵測到以後，也跟天文台、氣象局等單位聯絡，他們會用數倍望遠鏡去看，軍方也會派飛機去看，但有時看不到，因飛機速度太快，再加上氣球若是白顏色的話，很難辨別。

邱國正強調，就算看到後也不會用飛彈去射擊，假使在領空範圍、距離以內，會用最經濟的方法來對它克制。

「沒有防守能力，不會有和平」，江永昌認為，美軍若把在東亞的彈藥裝備庫存放到台灣，不管心理層面，或實力層面，都有助於和平穩定，所以他高度贊成，也希望邱國正不必患得患失，聽人閒言閒語做錯誤的決策。

邱國正說，軍方也是期望能夠盡量避免戰爭，但不能光靠避戰，而是要充分準備，自然敵人就會多方面考慮，停止發動戰爭。

邱國正補充，建軍備戰一定要目標明確，如果不明確就會像無頭蒼蠅一樣，這就不叫建軍備戰；對國軍來說，不外乎就是要建立戰力、製造戰力等，政治範疇非他們能考慮的，大家要認清，戰爭是政治的延長，如果一切的政治方法都用盡而走到戰爭，國軍會做好準備，但不會主動挑釁把戰爭帶起來。

民進黨立委江永昌質詢。（記者王藝菘攝）

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