蛋價上漲仍苦撐 庇護工場嘆：要讓孩子有工作

庇護工場商品以糕點為主，奶油、雞蛋需求量也大。 （唐氏症基金會提供）

2023/03/07 20:02

〔記者蔡思培／台北報導〕國內雞蛋供不應求，不少餐廳紛紛暫停供應雞蛋。台北市長期照護機構也受影響，改用豆腐、豆干等雞蛋替代品提供長者蛋白質攝取；也有製作糕餅的庇護工場大喊吃不消，現在只能做辛酸的，讓孩子繼續有份工作。

台北市社會局表示，多數長照機構是與固定廠商叫貨，部分廠商供貨正常，但也有廠商供貨已下降，未來機構可能使用雞蛋以外的替代品提供蛋白質，長照機構都設有營養師針對長者營養量進行配餐，不會影響長者的健康。台北市許多機構將用豆腐、豆干、魚肉等易吞嚥的蛋白質替代雞蛋；也有機構已準備好高蛋白奶粉，以備未來雞蛋不足長者沒有足夠蛋白質。

原物料上漲，也衝擊產品以甜點為主的庇護工場，唐氏症基金會董事長林正俠林正俠無奈說，現在糕餅幾乎沒有利潤，以旗下「愛不囉嗦」品牌將推出的母親節蛋糕為例，製造過程需要大量澱粉與雞蛋，兩項成本比去年提高25%，所有利潤都還給物料商，「現在都是做辛酸的，全是為了讓孩子繼續有份工作」。

育成社福基金會也表示，去年奶油原物料價格上升，庇護工場的餅乾、麵包即受衝擊；近來蛋價提升，雖然雞蛋供貨量穩定，蛋糕類商品的成本較往年提高5至10％，近期可能調整蛋糕售價因應。基金會也說，現在在企業採購禮盒部分，希望多推出蛋量較少的手工餅乾。

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