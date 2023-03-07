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    毛小孩專屬列車！北捷「寵物專車」4/9上路 限量30組

    台北捷運4月9日在淡水信義線推出寵物專屬列車。（北捷提供）

    台北捷運4月9日在淡水信義線推出寵物專屬列車。（北捷提供）

    2023/03/07 19:17

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運響應國際寵物日，4月9日在淡水信義線推出「寵物專屬列車」，列車不開放一般民眾搭乘，僅提供30組飼養中小型犬、貓的飼主帶著「毛小孩」搭車。

    北捷說，寵物專車4月9日從象山站出發，直達圓山站，共提供30組名額，每組最多4人、最多可攜帶2隻寵物。中、小型寵物車不需另購票，飼主及同行親友則需依現行乘車票價收費，也可搭配1280元定期票使用。飼主須於3月13日上午10點到3月19日網路報名（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0-kOIptLMOTL9sAOrI-fFZ-IgE8jffIfIijsUOsAHkdDRDg/closedform），4月9日上午9點30分到象山站報到。

    犬、貓分乘不同車廂

    北捷說，犬、貓分乘不同車廂，每節車廂間都會安裝寵物柵欄，飼主須全程將寵物繫上胸背帶、牽引繩，寵物專車也有獸醫及寵物行為訓練師隨行，提供必要協助。圓山站外當天將有熱鬧的寵物市集等著大家，網羅毛孩們食衣住行等數十個攤位，還有許多與毛孩同樂的主題活動，歡迎大家帶著毛小孩搭捷運、逛市集。

    北捷指出，捷運現已開放寵物搭乘，中、小型寵物車可比照一般隨身行李乘車，不限時段、車站、閘門進出，且不須額外購票；大型寵物車進站則要購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」。淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線各站（台北車站、大安站、南京復興站、忠孝新生站、忠孝復興站除外）都已開放寵物搭乘。

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