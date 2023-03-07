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    首頁　>　臺北市

    北市工務局爆收賄弊案 衛工處證實：2同仁正在地檢署偵查中

    台北市政府工務局衛生下水道工程處龔姓副工程司，在台北市客家事務委員會委託衛工處代辦「客家文化主體公園」空間改善計畫工程標案中，涉嫌收賄約20多萬元。圖為北市府外觀。（記者楊心慧攝）

    台北市政府工務局衛生下水道工程處龔姓副工程司，在台北市客家事務委員會委託衛工處代辦「客家文化主體公園」空間改善計畫工程標案中，涉嫌收賄約20多萬元。圖為北市府外觀。（記者楊心慧攝）

    2023/03/07 18:11

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府工務局衛生下水道工程處龔姓副工程司，在台北市客家事務委員會委託衛工處代辦「客家文化主體公園」空間改善計畫工程標案中，涉嫌收賄約20多萬元；衛工處總工程司陳政予表示，關於該案目前衛工處有2位同仁正在地檢署偵查中，關於具體涉案情況，衛工處會持續跟進，基於偵查不公開的原則，衛工處會配合後續調查。

    陳政予回應，此案去年4月由衛工處主動通報台北市政風處，發現監造廠商的人員在施工期間內，有疑似涉及索賄的情事。他透露，關於該案目前衛工處有2位同仁正在地檢署偵查中，關於具體涉案情況，衛工處會持續跟進，而基於偵查不公開的原則，衛工處會配合後續廉政署、檢調單位提供相關資料，再依檢調釐清的案情來做通報。

    檢廉獲報，2020年至2021年間，台北市客家事務委員會委託北市府衛工處，代辦標案約1.7億多元的「客家文化主體公園」空間改善計畫工程標案，龔男涉嫌收受廠商賄賂約20多萬元，替多次變更設計的廠商護航，浮編變更設計預算，涉及違背職務行、受賄等不法犯行。

    廉政署今兵分6路搜索，約談龔男及得標廠商冠君營造楊姓廠商及王姓、吳姓協力廠商等4名被告稍晚移送台北地檢署複訊。

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