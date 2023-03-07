陳建仁接見史瓦帝尼總理 盼兩國合作穩健深化

行政院長陳建仁今天接見史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）訪團。（行政院提供）

2023/03/07 18:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長陳建仁今天接見史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）訪團，他感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織，也盼兩國未來共同努力，在經貿、公衛、醫療、農業、資通訊等面向強化合作。戴克禮也感謝台灣長年在各領域的協助，關於國際參與一事，他直言，台灣透過社會經濟等領域為世界無私貢獻，已證明台灣為一個主權國家，史國將持續為台灣發聲。

陳建仁今天下午接見非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮，總理夫人代理檢察長蕭珮（Lomvula Hlophe）、總理府政次史都華（Bertram Stewart）、經濟企畫暨發展部長吉納（Thambo Gina）和政次姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni）等人一同與會。行政院政委羅秉成、經濟部長王美花外交部次長俞大㵢、駐史瓦帝尼大使梁洪昇與史國大使蒙西比（Promise Msibi）陪同接見。

陳建仁致詞時表示，希望戴克禮首次訪台成果豐碩，更重要的是也要體驗台灣民眾好客的熱情，及台史兩國歷久彌新的合作情誼。陳建仁說，台史邦誼長達55年，未來更將共同努力，在經貿、公衛、醫療、農業、資通訊等面向強化合作，相信在戴克禮領導與支持下，兩國合作能穩健深化，累積更多豐碩成果、深化兩國友好情誼。

陳建仁也感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織，戴克禮也曾數度在國際為台灣發聲，盼未來能繼續協助台灣擴大國際參與，為國際做出貢獻。

戴克禮則說到，台灣和史瓦帝尼兩國友好情誼超過50年，台灣在各個領域長期提供史瓦帝尼發展所需的援助，包括經貿投資、基礎建設、教育、ICT發展、農業、婦女賦權、偏鄉地區電氣化及供水等，史國感念台灣的珍貴友誼；此外，史瓦帝尼王國也與台灣達成共識，雙方即將簽署合作議定書，未來將有助於該國的建設與發展。

戴克禮並說，他非常感激台灣對該國的大力支持，台灣透過社會、經濟等領域，為全世界無私貢獻，已證明台灣為一個主權國家，史瓦帝尼王國將繼續為台灣參與國際機構發聲，相信在該國的倡議下，未來將能獲得預期的成果。

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