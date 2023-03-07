高鐵集電弓40天7起異常！原廠初判不是設備問題 列車降速行駛

高鐵集電弓40天7起異常，找原廠協助尚未找到原因，頻發生異常路段採降速行駛。（資料照）

2023/03/07 18:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵從1月25日起，40天內接連發生7起列車集電弓出現異常訊號，導致異常降弓，雖經檢查後沒問題就能升弓繼續行駛，但仍造成列車延誤。交通部鐵道局說，台灣高鐵公司已請原廠川崎重工協助調查原因，初步判斷不是設備問題，但還未找到真正原因，已採取降速行駛測試，要瞭解集電弓在不同速度下的相關參數，進一步分析可能原因。

鐵道局說，發生集電弓異常後，高鐵公司都會把集電弓拆除，更換可能出問題的零組件，甚至更換整組集電弓，路線設備也檢查，但至今不論是集電弓設備、LOG資料、路線線型等全部都是正常，尚未找到自動降弓原因。

過往集電弓異常都是發生在以時速290公里以上行駛的時候，鐵道局指出，高鐵公司2月26日發生集電弓異常之後，就在竹苗路段降速行駛，初步是以時速230公里行駛；雖然3月5日湖口路段還有發生集電弓異常事件，不過該路段未在降速範圍內，竹苗路段降速至今，在降速路段尚未發生集電弓異常。鐵道局進一步指出，高鐵實施降速路段不長，不會影響到列車營運。

高鐵今年1月25日、2月9日、2月11日、2月20日、2月23日、2月26日、3月5日等7天，在新竹、苗栗隧道群都有發生集電弓出現異常訊號，導致降弓。

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