秦剛拿憲法稱「台灣是中國一部分」 陸委會駁斥：嚴重悖離事實

陸委會今日強調，中共外長片面依據所謂「中華人民共和國憲法」對台灣錯誤定位的「序言」，以及單邊非和平的法制與作為，是嚴重悖離事實及國際關係和平原則，台灣人民堅決反對，中方更無權要求其他國家認同。（資料照）

2023/03/07 18:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國外交部長秦剛今日在兩會外長記者會拿出「中華人民共和國憲法」，對外宣稱「台灣是中國一部分」、「解決台灣問題，是中國人自己的事」，並要求美國不得干涉。陸委會駁斥，中共外長片面依據所謂「中華人民共和國憲法」對台灣錯誤定位的「序言」，以及單邊非和平的法制與作為，是嚴重悖離事實及國際關係和平原則，台灣人民堅決反對，中方更無權要求其他國家認同。

秦剛今日引用「中華人民共和國憲法」的序言，聲稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。

秦剛更說，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此中方堅決反對並保持高度警惕。

陸委會對此表示，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與區域和平的根本，不是中共當局矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」。

陸委會強調，中共外長片面依據所謂「中華人民共和國憲法」對台灣錯誤定位的「序言」，以及單邊非和平的法制與作為，是嚴重悖離事實及國際關係和平原則，台灣人民堅決反對，中方更無權要求其他國家認同。

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，更不是其內政。北京當局一再對台灣及區域操作脅迫與統戰分化，並在世界宣傳其謬誤的政治框架及兩岸關係終局主張，國際及台灣社會早已明確表達反對。

陸委會提及，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例等規範，處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定；「四個堅持」是台灣的共識；推動兩岸關係良性互動是雙方共同責任，呼籲對岸調整思維，以理性平等、相互尊重的態度，務實理性改善兩岸關係，負責任地維護區域和平。

中國外交部長秦剛今日在兩會外長記者會拿出「中華人民共和國憲法」，對外宣稱「台灣是中國一部分」。（翻攝直播）

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