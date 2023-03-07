台灣石斑銷日再傳捷報 日水產公司將採購50噸

農委會副主委陳駿季（中）見證SUNTRUST小山誠二社長（左）、台農發洪忠修董事長兩公司簽署水產合作備忘錄。（農委會提供）

2023/03/07 17:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣石斑銷日再傳捷報，台農發公司和日本水產公司Suntrust今（7日）簽署合作備忘錄（MOU），該日本公司將採購50噸台灣石斑，包含龍膽石斑與青斑，農委會國際處表示該公司採購的台灣石斑將以供應當地超市通路為主。

依農委會統計，日本為台灣水產品最大出口國，去年水產品總體外銷金額約16.8億美元，出口到日本的水產品產值就有約4.8億元，占比約28.6%，農委會率團參加東京國際食品展，副主委陳駿季今在活動現場見證台農發董事長洪忠修和日本Suntrust公司社長小山誠二簽署台灣水產品採購備忘錄，陳駿季感謝日本業者和民眾長期喜愛台灣的水產品，也希望有更多農漁產品可外銷日本，深化兩國農業貿易。

位於日本四國愛媛縣的日本Suntrust公司主要從事水產捕撈及真鯛、鰤魚等高品質魚類的養殖，非常重視水產鮮度及品質，是日本極為知名的水產食品公司，農委會國際處表示，該公司採購的台灣石斑預計供應當地超市通路與部分餐飲業者。

農委會指出，台灣與日本經貿關係密切，互為重要的農產貿易夥伴，即使受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的影響，去年台日雙邊農產貿易金額達到19億美元，較2021年增加6.5%，更比疫情前2019年大幅提高13.3%，顯示兩國農產貿易往來非常頻繁。

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