內政部通過7名高專人才歸化 包含厄瓜多籍斐陶斐會員、金融專家

內政部昨日召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過金融營運管理、電漿技術、分析化學、國際商務及行銷管理教學、廣播節目主持、晶片設計、機械製造加工等領域的7位高級專業人才，歸化我國國籍。（資料照）

2023/03/07 17:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕內政部昨日召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過金融營運管理、電漿技術、分析化學、國際商務及行銷管理教學、廣播節目主持、晶片設計、機械製造加工等領域的7位高級專業人才，歸化我國國籍，自民國105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有260名長期在台灣付出的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次審查通過的愛爾蘭籍華先生具有金融營運管理專長，協助銀行制訂中長期業務策略、管理營運風險與遵循外部法規、針對非財務風險建立持續監控機制，並進行防制洗錢相關措施，是我國金融市場所需的專業人才。

印尼籍陳先生協助企業主導前瞻技術及先進設備研發計畫的電漿技術開發，並長期與多位教授合作，以電漿分析專長，提供許多報告與建議，具有獨到專業技能見解，有助提升我國光電及半導體產業發展。

厄瓜多籍柯先生專長為積體電路（IC）設計，曾獲教育部台灣獎學金及中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員，在學期間學術研究表現傑出，具前瞻性與新穎性，並於頂級國際會議論文發表，其專才有助提升我國IC設計產業發展。

內政部強調，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法