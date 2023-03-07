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    新版援外政策白皮書 外交部：顧邦交仍是重點 擬擴大NGO參與

    外交部預計今年春季推出「新版援外政策白皮書」，羅致政及學者呼籲擴大NGO參與。（記者陳政宇攝）

    外交部預計今年春季推出「新版援外政策白皮書」，羅致政及學者呼籲擴大NGO參與。（記者陳政宇攝）

    2023/03/07 16:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕我國2009年首次發表「援外政策白皮書」，國際局勢歷經13年丕變，外交部預計今年春季推出「新版援外政策白皮書」。外交部次長俞大㵢今（7）日說明，台灣國際處境特殊，在國際援助時，「顧邦交」仍是重要焦點，未來外交部也會進一步思考擴大NGO的參與。

    民進黨立委羅致政今日舉行「新版援外政策白皮書」公聽會，邀集政府單位、NGO團體及學者，針對我國援外政策及新版白皮書內容進行討論，希望在白皮書發表前，廣納各界意見，提供更具體、周延的方向。

    國策研究院資深顧問吳榮泉建議，外交部要轉換觀點，並非單單補助NGO去做國際合作發展計畫，而是邀請NGO去做，建立一套機制讓NGO發揮所長來進行國民外交。台灣世界展望會會長李紹齡也表示，有外交援助的預算，若沒有執行的單位，那成效也是零。

    台灣海外援助發展聯盟理事長王金英提到，希望在新版白皮書或國合法上能建立更穩定的整合、溝通機制，政府、NGO發揮各自所長，結合成更好的台灣隊。

    羅致政指出，國際合作發展法通過十幾年，時空背景不同，有些不足的地方需再補強，例如將NGO導入我國援助工作的一部分，法令面如何強化；制度面是否需建立專門組織，統合、協調援助工作，可減少NGO與政府組織溝通協調上的成本。

    羅致政說，除了政府開發援助（ODA）資源，不僅是政府，NGO也有能力和資源可以扮演國際援助的角色，政府是否能協調、整合且長期性的合作，如何導入民間的力量到援外工作，讓民間參與，更可幫助政府援助去除污名化。

    俞大㵢則說明，近年我國以踏實外交、互惠互助為核心、並以人為本的台灣援助模式進行國際交流，加上國際局勢轉變，因此外交部也積極撰擬「新版援外政策白皮書」，希望系統性的說明援外政策的發展目標、成果及未來策略，然而台灣國際處境特殊，在國際援助時，「顧邦交」仍是重要焦點，未來外交部也會進一步思考擴大NGO的參與。

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