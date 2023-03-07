詐領6千元防疫計程車培訓費 3運將倒虧1萬換緩刑

台北松山機場排班計程車自律委員會莊姓女財務，教唆陳、蔣2名運將冒名參加培訓防疫計程車，協助2人詐領防疫補助各6320元；台北地方法院判3人各2月至3月有期徒刑、緩刑3年、支付公庫各1萬元，沒收犯罪所得。（資料照）

2023/03/07 16:27

〔記者張文川／台北報導〕交通部為幫助受疫情影響的產業轉型，補助相關產業辦理培訓課程的培訓費，台北松山機場排班計程車自律委員會莊姓女財務，卻教唆陳、蔣2名運將冒名參加培訓，協助2人詐領防疫補助各6320元；台北地方法院考量3人皆認罪，各依教唆與行使偽造私文書罪，判3人各2月至3月有期徒刑、緩刑3年、支付公庫各1萬元，沒收犯罪所得。可上訴。

台北地檢署去年4月起訴4人，其中3人全盤認罪，法官採簡易判決處刑程序，判處緩刑；林姓會長否認犯罪，採通常程序繼續審理中。

台北市計程車駕駛員職業工會於2020年7月6日至10日，舉辦為期5天的「防疫計程車駕駛員培訓」培訓課程，結訓運將可拿到「松山機場防疫車隊」卡，加入防疫車隊，由旗下會員報名受訓。

檢方查出，林姓會長及莊姓財務得知該會有2名運將已參加其他單位舉辦的補助培訓計畫，各已領取1萬8960元轉型培訓費，竟教唆來不及報名「防疫計程車駕駛員培訓」的陳姓、蔣姓運將，冒充該2名運將參加培訓，並在簽到表上偽簽2名運將姓名，使蔣、陳2人各詐得6320元轉型培訓費。

北院認為3人所為侵害被冒名的2名運將權益，也損及職業工會審核身分與核發轉型培訓費的正確性，構成偽造文書罪，考量犯後均坦認犯行，表達悔意，3人皆是計程車司機，須扶養家人、智識不高，輕判莊女、陳男各3月徒刑，自首的蔣女判2月，皆緩刑3年。

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