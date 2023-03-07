台北市警局184人調動藏貓膩 2招激勵所長與刑事幹部

台北市警局。（資料照）

2023/03/07 15:58

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局昨晚發布堪稱史上最大的184名警官人事調整案，警界人士分析，此次俗稱「小小專」的刑警大隊專員，全部由曾任副隊長職務的刑事幹部接任；許多兩線二星所長，陞任兩線三星警務正後，也直接派往「兩保一督」（保安科、保防科、督察室）。警界認為，這是高層為了激勵刑事幹部、鼓勵同仁投身所長祭出的撇步。

一名高階警官指出，刑警大隊專員一職俗稱「小小專」，是為了培養刑事幹部，等同「儲備隊長」，「小小專」未來可派至刑大外勤隊隊長，歷練一段時間再派到地方分局偵查隊長。但近年來有許多人透過管道、四處請託擔任「小小專」，看在苦幹實幹的副隊長眼裡，相當不是滋味。

前北市警局長楊源明就試圖改變要讓副隊長能陞任「小小專」，但楊任內遇上選舉、人事凍結；新任局長張榮興上任後，也發現刑事幹部的困境，因此決定讓「小小專」要由有副隊長經歷者接任。

另名分局長也說，兩線二星所長陞任兩線三星警務正後，許多人都想去保安科、保防科、督察室，這些單位雖然辛苦但功獎多，「兩保一督」被視為陞遷順暢的管道之一，因此許多所長咬牙苦幹。但幾年前不知為何，所長陞職後不能直接去「兩保一督」，要先去其他科室，許多所長一度萌生「不如歸去」的想法。

另名警官表示，2018年中山一派出所爆發弊案，當時市警局認為「快升官者不會亂搞」，因此都派即將陞任警務正者接任中山一派出所；但此舉引起前市長柯文哲不滿，柯認為快升官者無心整頓，北市警因此祭出「一年條款」，規定到新單位者沒滿1年不能調動。但此規定令許多警官心生不滿，也讓市警局在規劃人事案時綁手綁腳；在此次人事案中可以發現，一年條款已正式走入歷史。

至於為何此次北市警人事案發布在六都中最慢？警界發現應是「候用所長」不夠。上月中北市警進行所長甄試有10名所長候用，再加上前冊剩餘的少數候用所長，仍無法應付所長職缺；也因此北市警近期詢問部分能升兩線二星警務員的巡官所長，升職後要不要直接擔任警務員所長，因作業流程才遲至昨晚發布。

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