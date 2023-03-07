松山之亂4警送懲戒 前分局長林志誠霸氣替下屬說話

前松山分局分局長林志誠。（記者塗建榮攝）

2023/03/07 14:54

〔記者吳政峰／台北報導〕男子徐權等人2020年間衝進北市警松山分局中崙派出所滋事、砸毀電腦螢幕，但所內監視器畫面卻遭刪除，監察院認定當時的分局長林志誠、中崙派出所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光4人有違失，提起彈劾，懲戒法院今天開庭，林志誠見顏敏森未答辯，當庭霸氣替他說話。

彈劾指出，案發當晚顏敏森輪值主管，卻未詳實通報分局勤務指揮中心，還指示服勤員警隱匿案情；許書桓除未指示所屬續查，也未呈報上級長官，甚至與傅榮光共同格式化監視器主機硬碟，湮滅證據；林志誠明知監視器影像已被湮滅，卻對外以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後說法又數變。4員均有懲戒必要。

林志誠表示，案發當天監視畫面消失，電話一直進來，情況非常混亂，長官要求盡速對外說明，他立刻召開分局內部會議，會中許書桓雖曾說「可能是我誤刪檔案」，但因格式化需要3個步驟，不太容易誤觸，加上另有同仁提醒「可能是停電影響」，故第一時間暫時判定為停電導致監視器未運作。

林志誠指出，他並未完全採信停電說，隨後又請台北市刑大科技隊還原硬碟內容，鑑識結果回來後，影片顯示許書桓跟傅榮光站在監視器主機前操作，因沒有聲音，無從確認兩人是在調檔案或刪檔案，為了謹慎起見，除了把10名滋事份子全部移送台北地檢署偵辦，所長許書桓與副所長傅榮光亦依違造文書罪函送。

林志誠說，許書桓直到接受北檢偵查，才坦言為了維護警譽而格式化硬碟，他當時誤信許的說法，確有疏失，因此在被記過兩次後，保訓會問他是否要申訴，他坦然接受懲處。他強調，警察內部規定，主管到任4個月內，免負起監督考核之責，他僅就任2個月，事件處理雖不理想，但絕非隻手遮天或隱瞞，盼法官審酌。

許書桓未進行過多口頭答辯，委任律師則強調，許當天不在現場、也非值日，隔日上班後看到顏敏森的職務報告，以為這是民事案件，才未向上呈報，而後又誤信傅榮光的建議，站在保護警譽的立場上，格式化硬碟，盼法官能考量他已被記一大過、非圖一己之私、從警12年功獎甚多。

傅榮光承認一時失慮而犯錯，但他建議刪檔的動機，只是希望其他同仁不要受到牽連，絕非惡意或私利，他已被記一大過，另繳交15萬元的緩起訴處分金，請法官審酌他已深切自省。

顏敏森雖然到庭，但為4人中唯一未提出答辯狀的警察，他坦言滋事份子衝入派出所時屬於突發狀況，自己應變處理不恰當，故虛心接受記過2次的行政懲處，他只是一位基層員警，希望事情趕快落幕。

林志誠見顏心力交瘁，主動跳出還替他喊冤，直言當天只有3位員警值勤，顏在備勤室休息，聽到滋事份子的叫囂聲，立刻衝出，在96秒內就把10人轟走，已保護派出所的安全。

監察院代表出庭時，向法官建議判林志誠降級；許書桓與傅榮光則以罰款懲戒；顏敏森因未提答辯書，故未建議處分類型。受命法官許金釵聽完監察院與4名警察的意見後，諭知全案後核辦。

中崙派出所前所長許書桓。（記者塗建榮攝）

前中崙派出所巡佐傅榮光。（記者塗建榮攝）

中崙派出所前副所長顏敏森（左）、巡佐傅榮光（右）。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法