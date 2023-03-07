朱立倫：明起國民黨中常會 就會開始討論2024大選提名作業

國民黨主席朱立倫今日指出，明起中常會就會開始討論2024大選相關提名作業。（記者塗建榮攝）

2023/03/07 14:38

〔記者施曉光／台北報導〕面對外界關切國民黨何時確定2024總統提名作業，國民黨主席朱立倫今日下午受訪指出，明起中常會就會開始討論2024大選相關提名作業，國民黨會積極推動此事，對於媒體追問自己在2024選舉中所扮演的角色，朱立倫說，他一定無私無我，沒有任何個人的考量，做為總教練，他一定要推出最強、最好的候選人。

有關藍、綠陣營最近都傳出總統副手搭檔的女性人選，朱立倫表示，國民黨的女力非常重要，在去年九合一大選中，國民黨「十全十美」的女性參選人，充分發揮戰力，未來還會有更多優秀、年輕的女性會獲得大家的肯定。

外傳國民黨智庫執行長柯志恩是新北市長侯友宜參選總統的可能搭檔，柯志恩今日否認表示，國民黨的總統人選都還沒有確定，不可能有副手出現，對她而言，努力進（高雄）市政府，要比進總統府更重要，她一定會深耕南部，絕對說到做到。

柯志恩還說，相信朱立倫會找出一位最適當的總統候選人並積極協調，目前看來，徵召應該會是一個不錯的提名方式。

媒體關切國民黨總統提名作業時間表問題，朱立倫沒有給出答案，只說明天中常會就會開始討論2024提名作業相關議題，除了黨中央正在做相關準備，各地方黨部也已經做相關的準備。

對於這次南投縣立委補選失利，朱立倫再次表達歉意，強調自己應該負起完全的責任，他並呼籲黨內不要把矛頭指向其他的同志，強調所有幫忙輔選的人都很辛苦，侯友宜有到南投輔選，在選前之夜也透過錄影方式輔選，事後不論電話與當面，他都有向侯友宜表達感謝之意，希望外界許多謠言能止於智者。

有關國民黨桃園市議員、文傳會主委凌濤獲聘擔任國民黨智庫副執行長，媒體詢問這項人事安排，是否為助攻2024準備？朱立倫表示，國民黨智庫要與地方執政協調、整合在一起，推出好的政策，就像代理教師薪資問題，就凌濤與桃園市長張善政一起努力達成，接下來還有很多重大政策議題，智庫會與地方政府合作，凌濤做為地方議員，將扮演協調性的角色，讓智庫可以發揮更大功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法