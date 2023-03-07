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    助台加入CPTPP 郭國文：台積電赴日設廠應當談判籌碼

    立法院院會，行政院長陳建仁（左）、財政部長王美花（右）備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院院會，行政院長陳建仁（左）、財政部長王美花（右）備詢。（記者王藝菘攝）

    2023/03/07 14:44

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委郭國文今（7）日針對台灣半導體政策進行施政總質詢。他說，日本積極爭取台積電赴日設第二廠，而台積電赴日設廠，應與台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）掛勾，在經濟部同意台積電出走前，應要求日方針對台灣力挺CPTPP有具體作為。

    立法院院會今（7）日續邀請行政院長陳建仁率各部會首長進行施政總質詢。郭國文指出，日方積極爭取台積電赴日設廠，引起台灣台積電去台化、先進技術將被帶到日本等爭議。他建議，經濟部應趕緊和台灣半導體廠溝通，不是業者決定設廠後，才向政府報備。他也建議，應將台積電赴日設廠一事和CPTPP掛勾。

    郭國文舉例，在台美關係中，「美豬公投」通過後，近期不只台美21世紀貿易倡議有進度，也傳出今年可望透過類BTA模式達成目標；在日本方面，台灣開放福島食品後，至今關於台灣加入CPTPP的談判仍沒有進度，但日方是適合開啟非正式協商的會員國，應該能在這有更多努力。

    對此，經濟部長王美花表示，日本一直以來對於台灣入會都非常支持，但郭國文認為，自己聽日本支持聽了2年，卻不見具體作為，希望經濟部能和台積電高層溝通，將赴日設第二廠作為籌碼，爭取台灣加入CPTPP能有實質進展。

    郭國文強調，台積電、東京威力、艾司摩爾等半導體大廠都在南科，是他的選區，呼籲政府除了確保土地、水電等生產面不缺外，跟人才相關的生活機能也不能忽視，中央應該要用國家最高戰略角度去看待，將南科發展以特區模式進行整體規劃，包括捷運、公路和生活機能建設的規劃，都必須跟上人口成長速度。

    民進黨立委郭國文。（郭國文國會辦公室提供）

    民進黨立委郭國文。（郭國文國會辦公室提供）

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