教師加班補休一國多制 全教總︰教育部應與地方協商延為2年

針對教師加班補休一國多制，全教總要求教育部與地方協商延長為2年。示意圖。（資料照）

2023/03/07 14:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕教師加班補休呈現一國多制！全教總今天表示，《公務人員保障法》去年通過修正，將「補休假」放寬為「2年內休完」，目前公務人員皆已適用新規定，但各縣市的中小學卻出現規定不一的情況，亟待教育部與各縣市政府嚴肅面對、儘快處理。

全教總理事長侯俊良表示，《公務人員保障法》修正通過後，教育部仍舊以過去各自為政的角度，於2月4日函文各公立大專校院及教育主管機關，稱有關公立學校教師之補休期限，公立大專校院由學校參酌各機關加班費支給辦法辦理，高級中等以下學校則由各主管機關依權責處理。

侯俊良認為，對比公務員之一致性，教育部此舉形同繼續鼓勵一國多制？事實上，教育部前些時日訂定發布的《國立各級學校兼任行政職務教師兼職處理辦法》，已明定「直轄市政府及縣（市）政府所屬各級公立學校兼任行政職務教師之兼職，得準用本辦法之規定。」卻對教師之加班補休視而不見。

根據全教總資料，同意補休假期限延長為2年之縣市包括台北市、桃園市、台南市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣及金門縣共10個縣市，其餘縣市尚未延長。而同意補休假因遷調可攜之縣市包括台北市、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、連江縣共5個縣市。

宜蘭縣教師職業工會理事長葉明政提到，將相關訴求發函縣府後，宜蘭縣政府隨即宣布，縣內各級學校（含幼兒園）校長及教師各項補休期限，比照行政院修正《各機關加班費支給辦法》第6條及《公務人員保障法》第23條第3項規定，由1年延長為2年，並得於原補休假期限內至新任職機關續行補休。

侯俊良指出，教師加班補休一國多制的亂象恰如代理教師翻版，目前仍有不少縣市無動於衷，要求教育部盡快與地方政府研商，比照宜蘭縣模式，做出全國一致性的明確規範，在此之前，各地方政府更應主動檢討，揚棄官僚威權作風，比照宜蘭縣作法，以保障教師權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法