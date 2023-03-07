朱立倫：台灣婦女就業、生育呈「雙低」

國民黨主席朱立倫7日出席「職場女性的美麗與哀愁，誰關心？」記者會。（記者塗建榮攝）

2023/03/07 14:29

〔記者施曉光／台北報導〕明天就是婦女節，國民黨智庫今日召開「職場女性的美麗與哀愁，誰關心？」記者會，國民黨主席朱立倫指出，台灣女性在就業與生育等兩個方面，都呈現「雙低」現象，而且女性薪資所得又遠比男性要低。

朱立倫說，對於婦女來說，不論在職場或家中，都要付出心力，國民黨在婦女節的前夕，要表達對台灣婦女的敬意，也要把婦女同胞在職場與家中的困境一一點出來。

朱立倫表示，台灣社會雖然已經進入現代化，但在兩性議題仍有許多問題待檢討，多年來台灣婦女就業率只增加1.5%，勞動參與率增加速度很慢，遠不如韓國、香港、日本、新加坡等鄰國，台灣婦女的生育率也很低。

朱立倫指出，台灣女性在就業、生育兩個方面，都呈現「雙低」現象，會有這種困境的原因，就是婦女們既要照顧孩子，又要就業，最後只能二擇一，必須早早離開職場，但當有一天要重返職場，台灣女性在中高齡的就業率數字又很低。

朱立倫並表示，台灣兩性平均時薪差距也很明顯，2012年的統計數字，女性比男性少17.1%，2022年雖然兩者差距縮短，但仍相差15.8%，而且女性要比男性需要多工作58天。

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