全球禽流感嚴重！ 業界估雞蛋日產量不到11萬箱 進口蛋更難搶

雜貨店會主動公告雞蛋到貨的時間。（記者楊媛婷攝）

2023/03/07 14:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕雞蛋供應目前仍吃緊，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，因為產蛋率降到約5、6成，目前評估雞蛋日產量不到11萬箱（每箱200顆），現在每箱雞蛋已經叫價到1300元，較過去的1100元漲約18%，也表示因為現在產蛋率差的老母雞占總體蛋雞約7成，業界在4、5月時會再啟動約200萬隻老母雞汰換作業。

為補足國內雞蛋缺口，農委會計畫於3月底前自澳洲進口500萬顆雞蛋，進口雞蛋專供食品加工廠使用，目前已空運進口36萬顆雞蛋先解加工業的燃眉之急；受近期天氣溫差極大影響、雞隻容易緊迫，以及二春、三春的老蛋雞占總體蛋雞結構約7成影響。

陳進丁表示，雞蛋日產量已不到11萬箱，目前生產的雞蛋除供應民生市場外，也會以契作供應為優先，他也表示缺蛋的狀況是全球性，因為今年全球雞蛋主要產地國都爆發嚴重的禽流感疫情，也導致今年很難像是去年一樣，可靠進口雞蛋補足缺口，「有錢也不一定有辦法從國外搶得到雞蛋！」

目前雞蛋缺口在台中以北較為明顯，陳進丁說，台中以北的雞蛋供應產地在彰化，受到禽流感疫情影響供應外，也是因為台中以北的地方是主要消費地與食品加工廠所在地，又隨著疫情趨緩，餐飲需求增加，北部雞蛋供應確實較為緊張。

陳進丁表示，雞蛋恢復生產常態還需要時間，至少要等天氣穩定，且完成母雞生產結構調整，他表示業界約再4、5月會陸續啟動另一批老母雞汰換，這批老母雞汰換約為200多萬隻，評估可能要等到4、5月天氣穩定後，雞蛋供應才可能會回穩，也表示雞蛋生產回穩需要時間，並表示目前雞蛋生產仍有基本的數量可供應市場，呼籲消費者不要搶蛋，甚至可以2天再吃1顆蛋，「只要不搶蛋，需求就會比較趨緩。」

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