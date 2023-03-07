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    畢旅要生魚片煮熟惹議 成功高中：料理名稱未修改釀誤解

    生魚片示意圖，與新聞無關。（資料照）

    生魚片示意圖，與新聞無關。（資料照）

    2023/03/07 13:58

    〔記者蔡思培／台北報導〕近來學校畢業旅行話題不斷，繼北一女中畢旅3天2夜要花費6450元引討論後，成功高中近來也爆出學生在畢業旅行吃到煮熟的生魚片，事後卻得知是校方要求。成功高中也解釋，擔心海鮮未煮熟造成部分腸胃敏感學生不適，才協調餐廳提供煮熟的料理，但料理名稱未修改才釀誤解。

    成功高中2月15至18日舉行畢業旅行，第二天中午在墾丁家海鮮餐廳用餐，但上桌的生魚片卻已被煮熟。有學生事後在Google評論上給餐廳三顆星並留言指「柳丁五顆星很棒，但可以解釋一下為什麼生魚片是熟的嗎？」，餐廳在下方回應「生魚片是學校要求我們先煮熟再上桌」。

    網友看到後熱烈討論，有網友認為可理解校方作為，但直接換菜即可。也有網友認為，若學生真的吃生魚片出事，學校可能也需要負損害賠償責任，校方要與學生溝通在盡興與風險控管取得平衡。

    成功高中表示，校方在畢旅前曾至餐廳場勘、試吃料理，當時發現有一道「黑胡椒生魚片」是將生魚片慢慢煮熟，校方擔心海鮮若未煮熟，可能造成部分腸胃敏感學生不適，因此與餐廳協調改提供已煮熟的「黑胡椒魚片」料理，不過學生畢旅時菜色名稱卻未更改，仍留有「生魚片」一詞才有誤解。校方強調，修改菜色都是為了學生健康嚴格把關。

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