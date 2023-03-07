限制一次用旅宿用品引業者反彈 環保署考慮延長宣導期

環保署今（7）天召開一次用旅宿用品限制使用草案研商會。 （記者陳嘉怡攝）

2023/03/07 13:57

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環保署今（7）天召開一次用旅宿用品限制使用草案研商會，旅宿業者多半認為，環保旅宿是國際趨勢，支持限制一次用旅宿用品規定，但今年1月才預告、7月就要分階段上路，時間太趕且如果應變不及客訴會大增，也希望政府先加強政策宣傳，讓民眾接受自備旅宿備品的環保意識。環保署回應，考慮延長宣導期、不會7月馬上實施，強調會參考各界意見，儘速公布正式實施日期。

環保署1月預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，預計今年7月1日起分階段實施，要求觀光旅館業、民宿、露營地等旅宿業者先不主動提供洗髮乳、沐浴乳、牙刷等備品，僅於消費者有使用需要時再提供。第二階段，則規定業者應提供未含一次用旅宿用品房型的價差至少5%優惠；於營業場所或客房內標示各項一次用旅宿用品價格供消費者選購，實施日期則由地方提報環保署核准發布。

交通部觀光局旅宿組副組長簡瑛誼表示，支持一次性旅宿備品限制政策，但如果消費者沒有自備旅宿備品的環保意識，旅宿業者接到的客訴會大增；國境解封後，大量國際旅客來台觀光，如果沒有足夠時間向國際宣傳就貿然實施，也會讓國際旅客觀感不佳；另外，旅宿業缺工問題嚴重，也要考量會徒增旅宿業者的負擔。希望延長緩衝期，並直接延到第二階段要求旅宿業者不提供免費的備品，也建議全國統一實施，不要各縣市不同步。

中華民國觀光旅館商業同業公會副秘書長葉美華也表示，第一階段要求業者不主動提供備品，但又說消費者如果需要業者必須提供，「變成我的員工要跑300趟，不要玩這個」；美國、歐盟、日韓通通都是一次到位，直接要求禁用小包裝備品或不免費提供備品，認為應該延長緩衝期、加強民眾宣導。

旅宿備品進口商海樂斯公司代表認為，環保署沒有考慮到生產商及供應商能否配合新制的問題，旅宿備品一次下單都是2、3年，但所有同行都沒有收到通知，1月看到預告內容時相當錯愕，「坦白講7月1號要實行絕對不可能，最起碼還要半年的時間。」而且短期內要消化這些庫存根本不可能。

業者也對於限制一次性旅宿用品的品項有不同意見。台灣省旅館商業同業公會理事長直言，規定不能提供一次性的紙拖鞋，「改成重複使用的拖鞋你敢用嗎？」海樂斯公司代表也指出，乳液涉及較多個人衛生習慣問題，業者多半提供小包裝，如果改成重複包裝消費者可能無法接受。

荒野保護協會專員黃嘉瑩則表示，很多民眾想要力行減塑、自備旅宿用品，但住宿時業者都會提供旅宿備品，民眾無所選擇，為避免浪費也常會陷入兩難。

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，會參考各界所提的意見，考慮延長宣導期、不會7月馬上實施；也考慮取消第一階段不主動提供備品規定、直接延長到第二階段實施；另外也會與相關單位研擬改成全國統一實施的可行性，並與各界溝通後再公布正式實施日期。王嶽斌也強調，減少使用一次性旅宿備品是國際趨勢，台灣也必須跟進，但不會強推。

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