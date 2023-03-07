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    原物料狂漲難負荷 北市學校營養午餐喊漲

    原物料上漲，台北市部分學校營養午餐可能漲價。（資料照）

    原物料上漲，台北市部分學校營養午餐可能漲價。（資料照）

    2023/03/07 13:10

    〔記者蔡思培／台北報導〕國內原物料上漲，雞蛋供不應求，台北市學童營養午餐也受影響，已有學校發出「學校午餐價格調整家長意見調查表」。台北市教育局表示，目前學校午餐雞蛋料理供應次數仍正常，食材廠商會優先供應學校午餐所需雞蛋食材。

    據教育局統計，台北市111學年度210多所學校辦理午餐招標，有近2成學校調漲餐費，漲幅落在2至10元不等，目前國中小最高餐費65元、高中為70元。台北市三興國小午餐群組學校（博愛、福德）已發出「學校午餐價格調整家長意見調查表」，希望將營養午餐價格由原先52元調整至60元，也有其他學校醞釀漲價。

    台北市教育局表示，目前學校午餐依契約照常提供雞蛋料理，教育局會持續關注學校午餐蛋品供應情況，若短期間蛋價持續上漲，市府將提供經費協助，並啟動相關應變機制協助午餐供應商調貨等。

    中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，業者在契約期間內不能調漲價格，預計在今年5、6月進行下次營養午餐招標。陳強調，營養調漲與蛋價並無連結，而是因為烏俄戰爭、疫情下原物料持續成長，以及基本薪資調整人事成本增加，許多食品業者都難以負荷，未調漲前費用由廠商吸收，若要調漲營養午餐，也會先透過問卷調查家長意願。

    教育局體育及衛生保健科科長林奎宇指，教育局訂有餐費調價機制，學校辦理下學年度午餐招標時，各校午餐供應委員會可提供需求，廠商進行報價，再由學校午餐供應委員會進行成本分析，若有漲價需求會用問卷調查家長意願，若達7成問卷回收，6成家長同意，會依調整價格辦理招標作業，單次調漲以10元為限。

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