國民年金欠費不繳罰配偶 網怒：都沒工作政府還來要錢

網友分享政府發來的裁處書，警告網友積欠國民年金，真的會連帶懲罰配偶。（圖片取自臉書社團爆料公社）

2023/03/07 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民年金是針對25至65歲沒有參加勞保、農保等保險的國民，所設立的社會保險制度。因為需要繳納保費的對象包含失業者，常被網友戲稱「失業懲罰金」，對此政府給出緩頰空間，表示可以欠費，但需要與利息一同償還。然而若催繳不成，則會連帶懲罰配偶，而這樣的規定也引發民眾更多的不滿。

一名男子在臉書社團爆料公社上發文，不滿政府抽查國民年金欠費者的篩選程序。他解釋，國民年金是台灣連帶懲罰配偶的唯一法規，每年會抽查200位欠費60個月以上的國民，初次欠費會罰3000元，再次欠費12個月後，就會增加罰款至6000元，以此類推最高金額罰到15000元。然而原PO表示，明明自己每半年就有陸續繳清過去的欠費還要被抓。

有很多網友質疑，到底國民年金不繳會怎樣。根據法規，只要是10年內的保險費都可以補繳，若因暫時無法繳費，可以待經濟較寬裕時補繳，但會按照郵局一年期定存固定利率按日加計利息，若超過10年期限，就無法享有任何國民年金給付的權利。另外，政府會不定期抽查200位欠費60個月以上的國民並催繳保費，催繳不成配偶則需負連帶責任，但配偶若符合年收入低於50萬元等事由則可以免責。

原PO在文中直言「失業懲罰金＋罰款＋罰款強制執行」是壓垮許多人的最後一根稻草。而此文一出，引起許多網友共鳴，紛紛在底下留言，「真的要修掉這個法律。沒工作還要欠政府錢真是奇葩的制度」、「我也覺得很蠢，明明就沒錢了還得被罰」、「當初都沒有考慮到這點，的確是個失敗的政策」。

事實上，國民年金納保對象包含25至65歲未參加勞保、農保、軍公教保險，且設籍我國的國民，提供6大保障。分別為「生育給付」、「老年年金給付」、「身心障礙年金給付」、「遺屬年金給付」、「喪葬給付」，以及特殊身分的「原住民給付」。且不論參加國保有多久，只要身分符合就可以依規定請領給付。

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