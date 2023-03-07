秦剛稱「台灣是中國一部分」 外交部嗆：兩岸互不隸屬是事實

外交部發言人劉永健表示，民主台灣與共產中國互不隸屬，這是再清楚簡單不過的事實。（翻攝自外交部直播）

2023/03/07 12:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國外長秦剛上任後首次公開亮相，就搬出中國憲法強調「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分」、「統一是神聖職責」等，外交部發言人劉永健表示，關於這點外交部已經說明多次，民主台灣與共產中國互不隸屬，這是再清楚簡單不過的事實。

中國外交部發言人毛寧6日主持例會，面對外媒記者問及國防部長邱國正言論，毛寧隨即表示「首先我要告訴你的是，台灣是中國的一部分，沒有甚麼『國防部長』。」毛寧又表示，台海兩岸都是中國領土，中國將採取堅定措施捍衛自己的主權和領土完整。

中國外長秦剛今天在人大會議舉行記者會，是上任後首次亮相現場回應媒體問題。秦剛特別拿出「中華人民共和國憲法」回應台灣問題，強調「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

秦剛還以「反分裂國家法」威脅，他說，規定很明確，如果出現了違反該法的情況，中方必須依憲依法行事，「任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

外交部發言人劉永健今天在例會上回應表示，對此外交部已經多次說明，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是客觀事實、也是現狀。無論中國政府如何扭曲台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。

劉永健強調，台灣主權只屬於台灣2千3百萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。民主和威權無法共存，民主台灣與共產中國互不隸屬，這是再清楚簡單不過的事。

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