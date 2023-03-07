職場托育場所不足 民眾黨立委籲政府著手改善

民眾黨3名女性立委與黨團幹事長張其祿今日上午召開記者會，呼籲政府應務實打造友善育兒環境，從根本面改善育兒環境、制度，並改善托育制度。（陳琬惠國會辦公室提供）

2023/03/07 13:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕明日為三八婦女節，民眾黨3名女性立委與黨團幹事長張其祿今日上午召開記者會，呼籲政府應務實打造友善育兒環境，從根本面改善育兒環境、制度，並改善托育制度。

立委陳琬惠表示，根據現行「性平法」第23條及「幼教法」第8條規範，百人以上企業應提供托兒設施，且提供企業聯合或自行興辦幼兒園的空間，但實際情況卻是，100人至249人的企業僅0.4%符合規定，250人以上企業僅2.6%有能力設置托兒設施，目前符合教育部「職場互助式教保服務實施辦法」營運的職場互助式教保服務中心尚不到百家，當中除了2家私營企業，近乎全數都是公部門與泛國營企業。

陳琬惠認為，政府應務實打造友善育兒環境，除了撒幣式獎勵補助外，更應從根本面改善育兒環境及制度，疫後大環境依然不景氣，應讓企業想辦法配合制式的法規，打造優良職場托育場所，是社會共同的責任。

立委賴香伶則指出，瑞典是首個立法保障親職假的國家，也是首先制度化使父親照顧幼齡子女權利的國家，因而瑞典的生育率以及女性勞動率在歐洲雙雙名列前茅，台灣可效法瑞典，於親職津貼中設計「父職假」讓父親也能參與照顧的工作中。

賴香伶表示，我國雖早在2002年「性平法」就定有員工可申請最長2年育嬰留職停薪假之權益，但增設托嬰中心數量或設置小規模的家園仍有其必要，且應以人口稠密區應優先，且為方便夜間輪班工作的家長彈性送托幼兒，政府應提供「定點多元托育服務」設立臨托據點，尤其是夜間8時至隔天早上8時的夜托服務方案，讓外出打拼的家庭，可以有安心的家。

目前仍在坐月子的立委吳欣盈也以預錄影片的方式，線上參與記者會。吳欣盈表示，他雖然在坐月子期間，但仍每日以視訊方式工作，特別能體會同時工作與帶小孩的辛苦，更強烈感受到職場托育的重要性。

吳欣盈指出，我國托育政策還有很大的改善空間，教育部的「職場互助式教保服務實施辦法」，實際落實的比例偏低，而我國職場25到44歲的女性勞動參與率在2021年已經達到83.22%，該年齡的女性剛好也是生育年齡的階段，呼籲政府應先落實辦理職場托育，才能讓83.22%的女性放心生育、安心工作。

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