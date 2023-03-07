被動！議員索取資料 蔣市府才發文「請農委會協助」調蛋
〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會台灣民眾黨黨團今（7）日召開記者會，批評蛋價創新高，蔣市府彷彿置身事外，農委會從澳洲進口雞蛋首批已到貨仍難解蛋荒，台北市各大通路蛋架依舊幾乎空蕩蕩，「台北市重要民生物資庫存燈號」顯示紅黃燈，卻未見物價平穩小組開會，甚至態度消極、被動，連負責經營關懷據點、老人共餐的機構也都缺蛋，恐影響老人營養所需。
台北市議員黃瀞瑩批評，在3月1日發文向北市府索資才發現，蔣市府竟在議員發文關切後，才緊急於3月2日發函「請農委會協助」北市的蛋品供應調度，根本是「抽一鞭才走一步」，就連重要民生物資燈號，手機打開要查詢網頁也故障，面對供蛋失靈的中央政府，蔣市府不該消極、被動，應積極為市民發聲。
議員陳宥丞指出，台北市缺蛋問已造成社福機構無蛋可用，甚至影響到社區關懷據點共餐的長輩和兒少，負責經營關懷據點的機構為符合營養需求及履行共餐補助要點，必須自籌經費提高買蛋預算，現在面臨即便有錢也找不到地方買，還有機構負責人還得委託台中親友跑去彰化買蛋送到台北，為了2000元的蛋，多花1000元的油錢。
除缺蛋以外，台北市還面臨缺工的問題，陳宥丞表示，缺蛋和缺工與民生息息相關，北市府和民眾有關的單位也發生缺工的狀況，負責民眾居家安全的警察局、消防局，合計起來的缺額就有347人，負責醫療及防疫工作的衛生局，缺額也多達165人，這些都是守護民眾生命安全，讓市民可以安心生活的市府重要基層人力，這也是蔣萬安市府必須設法解決的首要之務。
議員張志豪表示，接到旅館業者陳情，在防疫旅館退場、國旅復甦、國際觀光客開始回流的時候，飯店旅館業者缺開始面對缺工的問題，人手不足，連整理客房都來不及，急需各主管機關積極協助解決，不然未來可能面臨：有客人、有房間，但是人手不足無法承接的窘境，呼籲台北市勞動局應提出對策，例如擴大招募外籍人士，協助企業媒合等，盡力協助產業找尋人才。
議員林珍羽認為，蔣市長就職以來，台北市時間彷彿停滯，對於民眾面對的困境，幾乎沒有動作，卻看到團隊被不同派系把持、內鬥頻傳，市長本人決策緩慢，瞻前顧後，優秀的領導者應該要相信同仁的判斷，尊重制度，分層負責，市政機器才可以順暢運作，除非是重大的決策，呼籲市長決策圈切勿過度干涉，更不應該破壞制度，回歸分層管理讓行政回歸專業。
台北市產發局回應，去年遇到雞蛋缺口，又遇到禽流感，導致撲殺20多萬隻蛋雞，加劇缺口擴大，後續中央已經從國外陸續進口雞蛋，過去雞蛋供銷調配是中央權責，北市府也有和農委會密切聯繫，要求加緊調度雞蛋供給，由於供蛋調配都是固定，議員索資當下，並沒有近期向農委會調度的資料，並非是完全無做為。
台北市社會局回應，目前請各類型機構，暫時供應其他具有蛋白質的食材，不會影響長者營養，雖然供應減少，但不是完全沒有，全面情形會再調查瞭解，再向中央反應。