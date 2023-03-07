被動！議員索取資料 蔣市府才發文「請農委會協助」調蛋

台北市議會台灣民眾黨黨團今批評蔣市府面對缺蛋議題彷彿置身事外，態度消極、被動，連負責經營關懷據點、老人共餐的機構也都缺蛋。左起：市議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪、陳宥丞。（記者楊心慧攝）

2023/03/07 13:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會台灣民眾黨黨團今（7）日召開記者會，批評蛋價創新高，蔣市府彷彿置身事外，農委會從澳洲進口雞蛋首批已到貨仍難解蛋荒，台北市各大通路蛋架依舊幾乎空蕩蕩，「台北市重要民生物資庫存燈號」顯示紅黃燈，卻未見物價平穩小組開會，甚至態度消極、被動，連負責經營關懷據點、老人共餐的機構也都缺蛋，恐影響老人營養所需。

台北市議員黃瀞瑩批評，在3月1日發文向北市府索資才發現，蔣市府竟在議員發文關切後，才緊急於3月2日發函「請農委會協助」北市的蛋品供應調度，根本是「抽一鞭才走一步」，就連重要民生物資燈號，手機打開要查詢網頁也故障，面對供蛋失靈的中央政府，蔣市府不該消極、被動，應積極為市民發聲。

議員陳宥丞指出，台北市缺蛋問已造成社福機構無蛋可用，甚至影響到社區關懷據點共餐的長輩和兒少，負責經營關懷據點的機構為符合營養需求及履行共餐補助要點，必須自籌經費提高買蛋預算，現在面臨即便有錢也找不到地方買，還有機構負責人還得委託台中親友跑去彰化買蛋送到台北，為了2000元的蛋，多花1000元的油錢。

除缺蛋以外，台北市還面臨缺工的問題，陳宥丞表示，缺蛋和缺工與民生息息相關，北市府和民眾有關的單位也發生缺工的狀況，負責民眾居家安全的警察局、消防局，合計起來的缺額就有347人，負責醫療及防疫工作的衛生局，缺額也多達165人，這些都是守護民眾生命安全，讓市民可以安心生活的市府重要基層人力，這也是蔣萬安市府必須設法解決的首要之務。

議員張志豪表示，接到旅館業者陳情，在防疫旅館退場、國旅復甦、國際觀光客開始回流的時候，飯店旅館業者缺開始面對缺工的問題，人手不足，連整理客房都來不及，急需各主管機關積極協助解決，不然未來可能面臨：有客人、有房間，但是人手不足無法承接的窘境，呼籲台北市勞動局應提出對策，例如擴大招募外籍人士，協助企業媒合等，盡力協助產業找尋人才。

議員林珍羽認為，蔣市長就職以來，台北市時間彷彿停滯，對於民眾面對的困境，幾乎沒有動作，卻看到團隊被不同派系把持、內鬥頻傳，市長本人決策緩慢，瞻前顧後，優秀的領導者應該要相信同仁的判斷，尊重制度，分層負責，市政機器才可以順暢運作，除非是重大的決策，呼籲市長決策圈切勿過度干涉，更不應該破壞制度，回歸分層管理讓行政回歸專業。

台北市產發局回應，去年遇到雞蛋缺口，又遇到禽流感，導致撲殺20多萬隻蛋雞，加劇缺口擴大，後續中央已經從國外陸續進口雞蛋，過去雞蛋供銷調配是中央權責，北市府也有和農委會密切聯繫，要求加緊調度雞蛋供給，由於供蛋調配都是固定，議員索資當下，並沒有近期向農委會調度的資料，並非是完全無做為。

台北市社會局回應，目前請各類型機構，暫時供應其他具有蛋白質的食材，不會影響長者營養，雖然供應減少，但不是完全沒有，全面情形會再調查瞭解，再向中央反應。

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