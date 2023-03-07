藍委質疑全動法修法是美國施壓 邱國正：立院附帶決議通盤檢討

國防部長邱國正答詢時說，艾斯培的說法只是建議，沒有為此就照辦，全動法修法是基於立法院附帶決議，進行通盤檢討。（記者王藝菘攝）

2023/03/07 13:00

〔記者林良昇／台北報導〕美國前國防部長艾斯培對台灣國防提出建議，國民黨立委今在質詢時指出，相關建議一一落實，質疑包括擬修正的全民防衛動員準備法都有美國壓力，國防部長邱國正答詢時說，艾斯培的說法只是建議，沒有為此就照辦，全動法修法是基於立法院附帶決議，進行通盤檢討。

國民黨立委李德維今在立法院質詢時提到，蔡英文總統去年接見美國智庫訪團，與會的艾斯培提出不分男女全民皆兵、役期1年以上、確保足夠裝備、增加國防預算等4點建議，其中已做到3點，現在只剩下攸關全民皆兵的全動法修法還未完成，質疑蔡政府是接受艾斯培意見執行。

外交部長吳釗燮答詢時指出，艾斯培已經卸任，無行政上的權力，對台灣國防的說法只是建議。邱國正也說，艾斯培的4點只是建議，沒有因其講到就照辦。

邱國正也解釋，全動法修法是因為要成立全民防衛動員署，當時的立法院朝野黨團協商附帶決議，要全動署成立1年以內，對全動法做適切修訂，是基於這原因做通盤檢討。

行政院長陳建仁指出，一定要加強台灣的國防，備戰才能夠避戰，能戰才能止戰，加強台灣的國防能力是大家責無旁貸的，也會採納各界建議，是每個政府該努力的。全動法修法在確實預告以後，就會努力採納各方意見，也會參考各國有關全民動員的相關法律做修正。

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