為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    藍委質疑全動法修法是美國施壓 邱國正：立院附帶決議通盤檢討

    國防部長邱國正答詢時說，艾斯培的說法只是建議，沒有為此就照辦，全動法修法是基於立法院附帶決議，進行通盤檢討。（記者王藝菘攝）

    國防部長邱國正答詢時說，艾斯培的說法只是建議，沒有為此就照辦，全動法修法是基於立法院附帶決議，進行通盤檢討。（記者王藝菘攝）

    2023/03/07 13:00

    〔記者林良昇／台北報導〕美國前國防部長艾斯培對台灣國防提出建議，國民黨立委今在質詢時指出，相關建議一一落實，質疑包括擬修正的全民防衛動員準備法都有美國壓力，國防部長邱國正答詢時說，艾斯培的說法只是建議，沒有為此就照辦，全動法修法是基於立法院附帶決議，進行通盤檢討。

    國民黨立委李德維今在立法院質詢時提到，蔡英文總統去年接見美國智庫訪團，與會的艾斯培提出不分男女全民皆兵、役期1年以上、確保足夠裝備、增加國防預算等4點建議，其中已做到3點，現在只剩下攸關全民皆兵的全動法修法還未完成，質疑蔡政府是接受艾斯培意見執行。

    外交部長吳釗燮答詢時指出，艾斯培已經卸任，無行政上的權力，對台灣國防的說法只是建議。邱國正也說，艾斯培的4點只是建議，沒有因其講到就照辦。

    邱國正也解釋，全動法修法是因為要成立全民防衛動員署，當時的立法院朝野黨團協商附帶決議，要全動署成立1年以內，對全動法做適切修訂，是基於這原因做通盤檢討。

    行政院長陳建仁指出，一定要加強台灣的國防，備戰才能夠避戰，能戰才能止戰，加強台灣的國防能力是大家責無旁貸的，也會採納各界建議，是每個政府該努力的。全動法修法在確實預告以後，就會努力採納各方意見，也會參考各國有關全民動員的相關法律做修正。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    總統訪美讓共軍「師出有名」？邱國正：中共可找任何理由
    2023/03/07 11:48

    總統訪美讓共軍「師出有名」？邱國正：中共可找任何理由
    陳明通財產申報存款2381萬 邱國正擁2土地2建物
    2023/03/07 10:38

    陳明通財產申報存款2381萬 邱國正擁2土地2建物

    拓展歐洲醫材藍海 崇仁科技取MDR認證
    戰時管制媒體 全動法22年前就制定
    2023/03/07 05:30

    戰時管制媒體 全動法22年前就制定
    全動法讓16歲學生上戰場？ 邱國正駁斥：入伍是18歲以後的事
    2023/03/06 09:44

    全動法讓16歲學生上戰場？ 邱國正駁斥：入伍是18歲以後的事

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    全動法 民主國家都有類似法規
    2023/03/06 05:30

    全動法 民主國家都有類似法規
    全動法 陳建仁︰廣納意見 讓修法更周延
    2023/03/06 05:30

    全動法 陳建仁︰廣納意見 讓修法更周延
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播