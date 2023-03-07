民眾黨團批北市蛋荒無作為 蔣萬安：物價小組均有掌握避免囤積

為加速北市都市更新及危老重建進程，台北市長蔣萬安7日宣布都更5箭行動自即日起正式啟動。（記者羅沛德攝）

2023/03/07 12:41

〔記者鄭名翔／台北報導〕民眾黨台北市議會黨團今召開記者會指出，全台蛋荒，台北市各大通路蛋架上空蕩蕩，「台北市重要民生物資庫存燈號」也顯示紅黃燈，卻未見物價平穩小組開會，痛批市長蔣萬安毫無作為；對此，蔣萬安表示，台北市產發局物價因應小組均有掌握，並避免店家、民眾囤積雞蛋。

民眾黨議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪今召開記者會指出，中央為因應蛋荒，雖從澳洲進口的72萬顆蛋到貨，但仍緩不濟急，台北市各大通路仍舊看到蛋架上空蕩蕩，而「台北市重要民生物資庫存燈號」也顯示紅黃燈，卻未見物價平穩小組開會，缺到連社福機構都無蛋可用，通批蔣萬安毫無作為，呼籲別在小圈圈裡做決策，應正視民生議題。

蔣萬安今舉行「都更5箭，台北無限」記者會，會後受訪時表示，中央提出如國外進口等相關解決方案，而台北市產發局物價因應小組也隨時掌握雞蛋價格及數量波動，避免店家、民眾囤積。

至於有學校因不堪物價上漲，擬調高營養午餐費用；對此，蔣萬安僅稱，應以不影響學生權益為主要目標，教育局也會針對價格問題持續與各方溝通，待確定將會向外界說明。

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