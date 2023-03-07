總統候選人看過來！民團提10大性別政見 籲薪資全面透明化

民間團體提出給總統候選人的10大性別政見，包含主張應縮短男女薪資差距。（記者楊媛婷攝）

2023/03/07 12:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕距2024總統大選已不到1年，民間團體今（7日）提出給總統候選人的10大性別政見，對於台灣男性薪資平均高出女性15.8%，認為是國內企業經常對員工要求的密薪制導致，不只呼籲各黨候選人應積極縮減性別薪資差距，也認為要如德國與冰島等國實施一定規模以上的企業行號員工薪資應可供員工公開查詢。

台灣女性權益雖在亞洲名列前茅，但若放在全球來觀察，仍有大量努力的空間，隨著總統大選即將起跑，婦女新知基金會等聯合民間團體舉行給總統候選人的10大性別政見記者會，包含呼籲候選人必須積極縮短性別薪資差距。

台灣北市產業總工會總幹事陳淑綸指出，雖然政策宣導男女要同工同酬且不可有性別歧視，但台灣女性平均薪資低於男性，原因來自大部分工作的主管階層都以男性為主外，最主要還是源於薪資的不透明，在社會結構中，女性容易被壓縮薪資，應參考歐盟等國薪資透明的政策，並在4年內提出整體的政策配套。

民間團體也指出，應增加特休假、減少工時、落實職場與家務性平外，也應該要完善職場性騷擾相關法制。

婦女新知基金會董事長姜貞吟表示，依照現行法規，若在職場性騷加害者是老闆，受害者竟然還要跟老闆申訴，並且要由老闆自行調查，認為這是法律上的漏洞，認為勞動主管機關應該要建立完整機制，避免職場上受害者申訴無門，總統候選人應該針對此事提出政見。

民間團體也主張，應完善有心孕產照顧假，支持更多男性參與照顧外，也指出政府雖提出「0-6歲國家養」的政策，但現行0-2歲的托嬰中心歸衛福部主管，2-6歲的幼兒園則歸教育部主管，而衛福部是看年齡，教育部則是看學齡，常發生小朋友滿2歲後產生托育服務中斷，媽媽必須離職返家照顧幼兒等情況，或者是鼓勵企業成立托嬰中心或幼兒園，但因這兩個機構分屬不同主管單位，造成企業的困擾，主張應該要統一都由教育部擔任主管機關。

民間團體也指出，現在政府聲稱長照覆蓋率達7成，但評估覆蓋率可能只有5成，這也代表國內的長照資訊不夠透明，也指出目前台灣家戶數為2.6人，未來將面臨沒有家庭照顧者的時代，呼籲候選人必須及早因應。

另也呼籲候選人必須將建立普及與基礎年金放入政見中，並呼籲未來當選人內閣成員女性比例不要少於1/3，並支持多元與資源弱勢背景的女性參政。

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