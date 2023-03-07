4位大法官任期將屆 蔡英文聘賴清德任審薦小組召集人

總統蔡英文核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，敦聘副總統賴清德（見圖）擔任召集人。（資料照）

2023/03/07 12:23

〔記者陳昀／台北報導〕現任15位大法官中包含黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益4位將於9月底任期屆滿，總統蔡英文核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，敦聘副總統賴清德擔任召集人，協助總統提名4位大法官人選，預計8日開會後公開接受社會各界推薦，並於本會期咨請立法院同意後任命。

總統府發言人林聿禪表示，現任大法官15人中，2015年10月1日就任的4位大法官，包含黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，將於今年9月30日任期屆滿，為使大法官任期順利銜接，總統將依據憲法增修條文規定，提名4位大法官人選，並預計於立法院本會期咨請同意後任命。

林聿禪指出，為進行提名作業，總統已核定112年司法院大法官提名審薦小組設置要點，敦聘副總統賴清德、司法院前院長翁岳生、前院長賴英照、前大法官林子儀、萬國法律事務所創所律師范光群、輔仁大學法律學院前榮譽講座教授劉初枝6人為提名審薦小組委員，並請賴副總統擔任召集人，翁岳生、賴英照擔任副召集人。

林聿禪說明，提名審薦小組負責各項審薦事宜，襄助總統以公開、公平、公正方式提名大法官，預計3月8日召開第1次會議，會議結束後將以發布新聞、函請機關團體推薦等相關方式，公開接受社會各界推（自）薦大法官候選人。

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