杜絕議長選舉涉賄涉黑 時力提修選罷法邀民進黨支持「別打假球」

時代力量立法院黨團今（7）日召開「拒絕黑金別打假球，別讓民主一再蒙羞」記者會，左起為立委王婉諭、邱顯智、陳椒華。（記者楊丞彧攝）

2023/03/07 12:17

〔記者楊丞彧／台北報導〕台南市議會正副議長傳出賄選案，檢方2日起訴台南市議長邱莉莉、副議長林志展等10人。對此，時代力量立委邱顯智今（7）日呼籲南檢應儘速提出當選無效之訴。立委王婉諭表示，時力黨團上週已送出《公職人員選舉罷免法》第120條的修正草案，針對議長或代表會正副首長選舉，將行賄要求不參選、賄選買票或暴力脅迫影響投票權行使的樣態納入，呼籲民進黨團共同支持，「別讓人覺得改革只是打假球」。

邱顯智提到，當初國民黨籍李全教涉入台南市議長選舉賄選案時，時任市長賴清德就說不再踏進議會；現在邱莉莉同樣涉入台南市議長選舉賄選案，也被檢方起訴。他直言，民進黨的不擇手段與國民黨相比「有過之而無不及」，一再地讓民主蒙羞。

邱顯智指出，現行的《公職人員選舉罷免法》規定，競選公職時若有賄選或暴力介入選舉等情形時，可提出「當選無效之訴」；但對議會、代表會等民代機關的正副首長選舉，缺乏對其選舉結果有效性提起訴訟、進行司法救濟之相關規定。邱以李全教為例，必須等到李因民代選舉賄選被判當選無效，依《罷免法》第122條「解除職務」後，才能連帶解除其議長職務。

邱顯智說，最近最高行政法院在第109年度裁字第184號裁定表明，民代機關正副首長選舉也屬於「依法明文辦理之選舉」，這類選舉事件之法律上的爭議，性質上係屬「公法」上之爭議，「於有以司法救濟途徑保障人民之權利或法律上利益必要時，法院應擔負司法審查之責任」。因此，可針對賄選的民代正副首長當選人，提起「確認法律關係不存在之訴」，來追認議會與賄選的議長、副議長法律關係不存在。因此，邱顯智呼籲南檢儘速向行政法院提起確認法律關係不存在之訴。

立委王婉諭表示，這樣的立法疏漏無論過去是否有意所為，為徹底杜絕像台南市議會議長賄選情況，時力黨團上週已送出《公職人員選舉罷免法》第120條的修正草案。修法重點除了將正副議長、正副代表會主席納入規範，更明確將行賄要求不參選、賄選買票或暴力脅迫影響投票權行使的樣態都納入，以因應長期以來議會、代表會正副首長選舉亂象。

王婉諭也以黨主席的身分呼籲民進黨主席賴清德，身為前台南市長，應以高標準檢視這次議長賄選案，並呼籲民進黨團共同支持修法、儘速排審，「別讓人覺得民進黨的改革只是打假球」。

立委陳椒華表示，台南市在民進黨執政多年後淪為「黑金故鄉」，對民主體制跟國人皆影響重大。林志展在當年李全教案擔任證人，如今自己卻也涉入賄選案，讓人備感諷刺。她呼籲邱莉莉與林志展應主動辭去職務。

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