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    教師、公務員補休一校兩制 全教產籲統一延長期限至2年

    全國教育產業總工會今日上午召開記者會，呼籲教育部協調尚未將教師補休期限延為2年的縣市儘速實施，創造公平勞動條件。（全教產提供）

    全國教育產業總工會今日上午召開記者會，呼籲教育部協調尚未將教師補休期限延為2年的縣市儘速實施，創造公平勞動條件。（全教產提供）

    2023/03/07 12:10

    〔記者黃靖媗／台北報導〕公務人員補休期限自112年1月1日起由1年延長為2年，但教師卻未延長至2年，產生學校公務人員補修期限2年、同校教師補休期限1年的「一校兩制」狀況，教育部卻不願統一將教師補休改為2年，而是請各縣市「本權責處理」。全國教育產業總工會今日上午召開記者會，呼籲教育部協調尚未將教師補休期限延為2年的縣市儘速實施，創造公平勞動條件。

    全教產表示，幾十年來，由於學校因經費不足，無法給予加班費，只給予補休，教師長期被要求超時工作、假日工作，卻有很多工作與教學無關，例如選務、防疫、導護、各項競賽、公假研習、縣市府活動等。但有許多教師反應，基於課務沒空補休，長期累積下來的補休，最後因逾期而自動歸零，形成「無效補休」。

    全教產指出，公務人員補休期限已由1年延長為2年，教育部卻不願將教師補休期限逕改為2年，而是請各縣市「本權責處理」，造成只有台北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣等縣市開放教師補休期限延為2年，其他縣市則忽視此項教師之勞動權益，他們呼籲教育部協調尚未將教師補休期限延為2年的縣市儘速實施，以創造公平勞動條件。

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