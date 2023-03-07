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    302旅、新北後備旅打頭陣 國軍今年度14天教召將訓2.2萬人

    國軍執行新制教召，並由陸軍302旅打頭陣。（軍聞社，陸軍十軍團拍攝）

    國軍執行新制教召，並由陸軍302旅打頭陣。（軍聞社，陸軍十軍團拍攝）

    2023/03/07 11:53

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為提升後備戰力，去年起辦理訓期14天的「新制教召」，由於成效良好，今年擴大辦理召訓2.2萬名後備軍人。陸軍10軍團302旅及新北後備旅近日訓練今年首批新制教召後備軍人，召員除了日後須參與戰術行軍等戰鬥教練課程，還須接受T91步槍、50機槍、60公厘迫擊砲與105公厘榴砲等武器專長複訓及實彈射擊訓練。

    國軍往年教召以一次5至7日為主，但考量當前敵情威脅升溫，後備軍人戰力有提升的必要，國防部自去年第一季至第三季試辦「新制教召」，不僅將訓練期程拉長至14天，課程內容也更多元、精實，「射擊訓練」時數自12小時增至28小時，且除了步槍之外，包括手槍、機槍、迫擊砲、105公厘榴彈砲等，都納入訓練與鑑測項目之中。

    至於「戰鬥教練」部分，則自12小時增至56小時，後備軍人除須參與野外宿營之外，還須攜帶編制武器進行5、7、10公里戰術行軍，上級會在路途之中，下達各種狀況，磨練官兵反應能力，例如部隊「遭遇毒氣」時，受訓官兵須快速戴上防護面具並尋找掩蔽物。

    國防部去年第1季至第3季試辦「新制教召」，共召集1.5萬名後備軍人，去年第4季檢討成效，認為此措施有助於提升後備軍人基礎戰力、磨練幹部指揮能力，因此今年擴大辦理，將召訓員額增至2.2萬人左右。

    而今年首批新制教召近日已由陸軍10軍團302旅、新北市後備旅率先辦理。根據「軍聞社」及「青年日報」報導今天揭示，302旅砲兵營昨已進行105榴砲、50機槍及T91步槍等編制武器專長複訓，召員依序完成大部分解暨結合、表尺裝訂及保養等科目，透過幹部原則講解、分組輪訓及實務操作，讓召員更加熟稔武器操作要領。而這批主責火力輸出的後備部隊，日後將參與實彈射擊鑑測。

    另外，新北市後備旅進行步槍、機槍與60公厘迫擊砲等編制武器專長複訓，隨後將投入戰傷急救、戰術行軍、實彈射擊與宿營訓練等課程，藉由就地動員、就地編成、就地訓練、就地守備方式，磨練教召員戰鬥與戰技，以符合防衛作戰實需。

    陸軍步兵302旅砲兵營14天教育召集訓練，進行T91步槍專長複訓。（軍聞社，陸軍十軍團拍攝）

    陸軍步兵302旅砲兵營14天教育召集訓練，進行T91步槍專長複訓。（軍聞社，陸軍十軍團拍攝）

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