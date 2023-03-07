為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    小弟指控策劃劫鈔3400萬分贓但翻供 四海幫大哥無罪確定

    四海幫大哥、新加坡舞廳大股東郝廣民（中），被懷疑是搶案主使者，二審改判無罪，最高法院駁回檢方上訴，郝確定無罪。（資料照）

    四海幫大哥、新加坡舞廳大股東郝廣民（中），被懷疑是搶案主使者，二審改判無罪，最高法院駁回檢方上訴，郝確定無罪。（資料照）

    2023/03/07 11:25

    〔記者張文川／台北報導〕四海幫大哥郝廣民，被小弟指控策劃犯下2018年發生的3400萬元搶案，一審台北地院依強盜罪判郝10年徒刑，二審高等法院審理期間，相關證人翻供，改稱郝廣民未參與分贓，合議庭認為前後證述不一、證據不足，去年4月逆轉改判無罪；最高法院駁回檢方上訴，郝確定無罪。

    2018年間，涂姓銀樓業者指示鄧姓Uber女司機到台北市的新加坡舞廳收取交易款項，鄧女取錢後，載著在該舞廳上班的王姓女友駛離，途中鄧女下車買鹽酥雞，突有2男持刀闖入車內，逼迫王女下車，再把車開走，洗劫3400萬元。警方循線查到新加坡舞廳經理劉馥增、員工王璟澄、前員工林東賢涉案，劉潛逃出境，王、林被逮。

    林東賢落網後，供稱是新加坡舞廳股東兼經營者郝廣民策劃，並供出在劉的租屋處由郝主持分贓，下手3人各分得100萬元；郝矢口否認。

    一審北院審理後認定郝是幕後黑手，依加重強盜罪判刑10年；王、林分判9年、9年6月徒刑，劉通緝中。

    高院二審時，原本指證陪同郝廣民到劉男住處分贓的吳男翻供，改稱郝未參與分贓，林的供述也與先前說詞不一致。高院認為難以僅憑2男先前供詞，就認定郝主持分贓。

    高院指出，林在案發前只有和劉男謀議行搶，案發後與郝廣民見面時，未當面向郝求證，都是透過劉，但劉逃亡，僅憑林的片面指證，不足以證明郝主導本案或參與，改判無罪。

    最高法院認為二審判決無違誤法令，駁回檢方上訴確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    翻盤！被小弟指控策劃劫鈔3400萬分贓 四海幫大哥改判無罪
    2022/04/14 22:26

    翻盤！被小弟指控策劃劫鈔3400萬分贓 四海幫大哥改判無罪
    黃金大亨當街遭搶3千萬 反被控從事地下匯兌判無罪
    2021/12/01 15:14

    黃金大亨當街遭搶3千萬 反被控從事地下匯兌判無罪

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    尾隨搶劫2運鈔女3000萬元 主謀四海幫大哥郝廣民被判10年
    2021/02/26 11:44

    尾隨搶劫2運鈔女3000萬元 主謀四海幫大哥郝廣民被判10年
    小弟咬出劫3950萬主謀 大哥拿2千萬賭光光
    2020/03/31 05:30

    小弟咬出劫3950萬主謀 大哥拿2千萬賭光光
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播