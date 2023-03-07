中國恢復兩岸直航喊假的？邱太三：應先去除政治因素

邱太三指出，中方2019年因為政治因素停掉自由行，應該先去除政治因素。 （資料照）

2023/03/07 10:35

〔記者陳政宇／台北報導〕中國上月主動提出優先恢復16個兩岸直航航點，我方也表態歡迎中客來台；如今已過了近1個月，仍不見中客來台蹤跡。對此，陸委會主委邱太三今（7）日回應，中方2019年因為政治因素停掉自由行，應該先去除政治因素。

中國2月主動提出優先恢復16個兩岸直航航點，中國國台辦發言人朱鳳蓮當時表示，台灣有關方面迄今遲未予回應，希望民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。陸委會則強調，希望中方可以減少不必要的政治干擾，以利雙方溝通協調。

邱太三今日列席立法院會備詢前受訪回應，有關於恢復直航的部分，相關單位都持續在開會，希望能越快對外報告消息。

針對旅遊業者質疑，陸委會對開放旅遊「已讀不回」，邱太三回應，大家可能要去回顧一下，中國在2019年7月31日開始，把中國到台灣來的自由行停掉了，他們也說這是政治的因素，可能是對方應該要把政治的因素去除掉吧，特別是在中國上個月開放20個國家和地區，其中也沒有台灣。

另，中國國務院總理李克強重申堅定反獨促統，邱太三表示，行政院長陳建仁昨天都已經提出，「四個堅持」是台灣最大共識，希望中方審慎看待台灣人民的最大共識，才有助於兩岸交流。

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