陳明通財產申報存款2381萬 邱國正擁2土地2建物

前國安局長陳明通於去年11月任內所申報的存款為2381萬餘元，連同信託財產申報在內，共計土地7筆、建物4筆。（資料照）

2023/03/07 10:38

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今天發布最新一期廉政專刊，前國安局長陳明通於去年11月任內所申報的存款為2381萬餘元，連同信託財產申報在內，共計土地7筆、建物4筆；國防部長邱國正申報存款為521萬元，連同信託財產申報在內，共計土地2筆、建物2筆；國防部副部長柏鴻輝則是未申報任何存款。

監察院今發布第197期廉政專刊，公布陳明通、前內政部長徐國勇、邱國正等人的財產申報情形；陳明通是在去年11月1日於任內進行定期申報。

陳明通與妻子蕭翠玲共申報的土地7筆、建物4筆，其中3筆土地、2筆建物已信託，未信託的土地中，有1筆位於台北市大安區金華段的土地、建物註記「參加都更」；陳明通與妻子蕭翠玲所申報的存款為2381萬6788元，蕭翠玲另申報1筆新台幣23萬元現金。

邱國正與妻子楊晶瑩共申報的土地2筆、建物2筆，其中1筆土地、1筆建物已信託；邱國正與楊晶瑩所申報的存款為521萬9526元，申報1筆9500股數的「台蘭」股票，另外申報已信託1筆4749股的台積電股票、1筆1075股的潤泰股票。

柏鴻輝與妻子閻富玲申報土地6筆、建物4筆，其中1筆土地、1筆建物已信託；然而，柏鴻輝與妻子並未申報任何存款、現金、有價證券，僅申報3筆保險，累積已繳保費總和143萬9429元。柏妻閻富玲另有1筆688萬5863元的房貸。

國防部長邱國正申報存款為521萬元，連同信託財產申報在內，共計土地2筆、建物2筆。（資料照）

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