張亞中拋「真金方案」 要求國民黨中央盡快確定總統提名規則

今年1月就已表態爭取國民黨提名參選2024總統，並多次呼籲黨中央舉辦黨內初選的孫文學校總校長張亞中，由於迄今未獲黨中央回應，今天召開記者會提出「真金方案」，要求黨中央盡快確定提名遊戲規則。（記者施曉光攝）

2023/03/07 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕今年1月就已表態爭取國民黨提名參選2024總統，並多次呼籲黨中央舉辦黨內初選的孫文學校總校長張亞中，由於迄今未獲黨中央回應，今天他召開記者會提出「真金方案」初選建議作法，要求黨中央舉辦公平公正公開的甄選制度，並主張參選人應該主動登記參加黨內初選。

張亞中日前指派辦公室主任何啟聖與黨中央聯繫，要求與國民黨主席朱立倫會面，並親自提出理想的初選制度方案，今日他透露，黨中央方面推稱朱立倫要到本月中下旬才會有空，令他十分不解，兩人見面談一下，會有這麼困難嗎？

張亞中表示，參選人應該主動表達承擔意願，並主動登記參加初選，初選過程要讓參選人陳述政見，並接受提問的機制，而且初選結果應交由黨員及全民共同決定，而非少數人的密室操作決定，黨員投票及全民調所佔比率，應以各佔一半為宜。

他強調，如果在不知道參選人的論述與政策情形下，國民黨就憑民調來決定人選，等於是「盲人騎馬」，憑當下感覺決定未來，這不是負責任的政黨所當為之。

張亞中承諾，如果他贏得初選，如果黨中央認為還有「更強人選」，在國民黨正式提名，甚至在向中選會登記之前，他都願意與這位「更強人選」進行一輪甄選，以推出國民黨「最強」的真金候選人。

至於是否與其他政黨或無黨籍人士合作共推一組參選人，張亞中說，應該以對方同意、黨中央同意以及國民黨初選通過的總統侯選人同意等3個前提為原則，他個人也願意與黨友合作。

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