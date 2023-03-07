遊覽車評鑑出爐17家業者不列等、優等僅5家 騰龍提升至甲等

111年遊覽車評鑑結果出爐，17家業者不列等、優等僅5家。示意圖。（資料照）

2023/03/07 10:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局完成111年度遊覽車客運業評鑑，預定今日下午對外發布評鑑結果，總計有17家業者不列等、413家乙等、456家甲等、5家優等。公總指出，針對不列等業者都會專案輔導，監理所站人員也會派人經常性做檢核，直到它們能夠達到乙等標準為止；另也呼籲公司行號、學校的交通車，或是校外教學、團體旅遊租用遊覽車時，可參考評鑑成績，以市場機制來讓業者願意提升安全與服務品質。

111年度遊覽車評鑑期間是從110年10月至111年9月，遊覽車業總共有891家，較109年度減少8家，當中評鑑為優等的有5家，較109年的11家減少6家；甲等有456家，較109年度增加12家；乙等有413家，較109年度減少4家；不列等有17家，較109年度減少10家。相關遊覽車評鑑結果預計今日下午公布於公總官方網站上，未來機關團體及民眾要租遊覽車時，可多參考評鑑成績來選擇承租業者，透過消費市場的影響力，共同提升國內遊覽車自主專業化治理及營運安全與服務品質。

這次評鑑結果，曾在110年3月於蘇花公路發生衝撞山壁重大死傷事故的騰龍遊覽車，已從不列等提升至甲等。5家優等業者分別為國光客運遊覽車、嘉義汽車客運遊覽車、協弘遊覽車、豪賓通運、速可達通運等。

現行使用的遊覽車評鑑制度主要有三大類評比，包含基本安全紀錄、專業科技化管理、品牌化經營等指標，從去年開始每年都會評鑑一次，只要經營不好就會被降等，並將資訊對外公布給民眾知曉。有重大死傷事故業者評鑑結果就是不列等，評鑑乙等就是符合最低的營運安全基本水準，未有累積有責肇事死亡人數達3人以上，或死亡及受傷人數達10人以上，或受傷人數達15人以上情形。

評鑑甲等、優等是安全有良好水準，不僅沒有重大事故，還要看有有責肇事的傷亡情況，甲等需在評鑑期間，遊覽車業者平均每車有責任肇事傷亡人數未逾於0.2人，優等須達到平均每車有責肇事人數低於0.1人。另外，甲等與優等均需無違反勞檢紀錄（有無超時工作等），駕駛人與車輛安全紀錄（有無違反酒駕、超速、闖紅燈、變更設備、危險駕駛等）也都會納入觀察項目，乙等平均每車未逾2件、甲等0.6件、優等0.2件。

安全都達標之後，還會再看業者科技管理項目，公總表示，評鑑要甲等業者，需具有車輛行控管理單位及資訊系統，優等還要有數位化電子派車單勤務系統等。品牌化經營方面，主要分為「經營策略」、「勞動環境」、「品牌形象」、「創新作為」，以勞動環境為例，會著重看公司的福利制度、促進性別工作平等措施等。

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