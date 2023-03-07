台海軍情》72.45億採購M60A3戰車引擎 軍方公告已與美廠簽約

根據國防部本週最公告指出，軍方已與生產M60A3戰車引擎的原廠RENK America簽訂合約，由RENK America提供引擎總成（附容器）給陸軍司令部，合約金額達到72.45億元台幣，履約期限為今年3月31日起至2028年3月底止。圖為M60A3戰車參與漢光演習國防戰力展示。（資料照）

2023/03/07 09:52

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方執行M60A3戰車性能提升計畫的關鍵，在於更換老舊的戰車引擎，根據國防部最公告指出，軍方已與生產M60A3戰車引擎的原廠RENK America簽訂合約，由RENK America提供引擎總成（附容器）給陸軍司令部，並在南投的陸軍兵工整備發展中心執行，合約金額達到72.45億元台幣，履約期限為今年3月31日起至2028年3月底止。

軍方人士今天透露，M60A3戰車引擎具有750匹馬力，但因車齡過久丶使用時數太長，導致整體性能下降，此次要採購原廠的M60A3戰車引擎，將可使M60A3戰車恢復原有的馬力，並非一度外傳的選購具有1000匹馬力以上動力的新式引擎。

我國分別在1994丶1996向美國採購二手的M60A3戰車，合計為460輛，並且依據美軍建議，採用熱影像夜視儀取代傳統的星光夜視儀，這就是現役的M60A3（TTS）戰車。由於戰車車齡老舊，各項系統都有待更新以維持戰力，軍方因此分階段啟動M60A3戰車性能提升計畫，至於陸軍另一型主力戰車M48H（CM-11勇虎式戰車），因車內空間不足，軍方評估後認為性能提升的效果不足，因此未來將會分階段進行汰除。

據了解，陸軍過去一度評估要將M60A3戰車進行大改造，現役M60A3（TTS）戰車使用105公厘火砲，2016年期間，軍方曾規劃委由中科院對M60A3 （TTS）戰車進行大規模的性能提升評估計畫，包括換裝120公厘火砲、更新砲塔液壓系統、彈道電腦，以及加裝自動裝彈系統等等，但因每輛戰車改裝預算達1億元台幣，價格過高，最後不了了之。

M60A3（TTS）戰車目前是金門丶澎湖丶花東防區及台灣本島軍團的戰車部隊主力之一，在近年的漢光演習實兵操演項目中，各防區的M60A3戰車都有參與實彈射擊及相關演練，M60A3戰車在陸續進行射控、砲控及觀瞄系統，以及今年起執行的戰車引擎更新後，M60A3戰車的整體戰力將可獲得適度的提升，並大幅延長M60A3戰車的服役年限。

金門守備大隊戰車營M60A3戰車，在漢光演習期間對海面目標區進行實彈射擊。（資料照，金防部提供）

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