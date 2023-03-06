韓國邪教淫魔鄭明析曾在台20多天行蹤成謎 疑有女大生受害輕生

鄭明析在教會享受極樂生活。（翻攝自Netflix）

2023/03/06 20:57

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韓邪教教主鄭明析疑性侵台大政大上百女學生 遭通緝至2027年

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〔記者錢利忠／台北報導〕Netflix推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，內容提到韓國攝理教教主鄭明析假借宗教名義，性侵多國女信徒的劣跡，包括台灣大學、政治大學等上百名女大生也疑受害，台北地檢署於2003年對鄭男發布通緝，時效至2027年11月，只要鄭男一入境便可逮捕；據了解，早在1998年間，就曾有政大女學生疑遭鄭性侵而了結生命，當年引起社會廣泛關注。

早在北檢剪報分案調查前，媒體曾報導，1998年間，有名參加攝理教教會活動的政大女學生，後來也疑似被鄭明析假借上帝之名性侵，事後該名女學生想不開，最終選擇結束自己的生命，檢警當時還一度赴政大，試圖了解該名女學生遭性侵的內情。

當年網路尚未普及，有關鄭明析性侵我國女大生的情節，民眾大多只能透過大眾傳播媒體得知，檢方當時還曾透過媒體呼籲，希望曾遭鄭明析性侵的被害人，能出面向檢警說明受害經過，檢方為了保護被害女子，還特別指派婦幼專組的女性檢察官負責調查。

由於強制性交案件屬於非告訴乃論的公訴罪，當年雖然沒有被害女子願意出面正式對鄭男提告，檢方仍根據媒體報導，主動剪報分案偵辦，而鄭明析經檢警多次傳拘無著，已被發布通緝迄今，該案也從他字案轉為偵緝字案，案由則為強制性交。

檢警調查，鄭明析曾於1990年間入境台灣，2001年3月23日，也曾以「鄭明錫」名字入境，在台大約停留20多天，期間行蹤成謎，並於同年4月14日離境，其中可能有多名台灣女性受害。

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