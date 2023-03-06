竹聯明仁會萬豪酒店包場辦春酒席開80桌 藍寶堅尼等名車雲集

明仁會辦春酒，現場藍寶堅尼等超跑名車雲集。（記者姚岳宏攝）

2023/03/06 20:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來被警方點名掃盪的竹聯幫「明仁會」，今晚在台北市大直五星級萬豪酒店，將5樓宴會廳整個包場舉辦春酒，席開80桌，現場名車雲集，明仁會全台各分會的幹部全都到齊，場外包括藍寶堅尼等超跑名車雲集，展現明仁會長林京葵的好實力，不過警方力圖壓制幫派氣焰，除轄區中山分局長陳金城全程坐鎮指揮，北市刑大大隊長盧俊宏也帶著全副武裝的特勤警力到場，動員百餘名警力現場蒐證壓制。

竹聯幫內另個重要堂口「旭仁會」上週六舉辦春酒，酒店外停滿包括法拉利、藍寶堅尼等大批超跑，還有辣妹接待；據兩場都參與蒐證的警官表示，同樣席開80桌，但近來發展迅速的明仁會明顯幫眾較多，80桌一下子就「爆桌」。

轄區中山分局指出，為防制幫派分子乘隙滋事，重兵部署近百名警力，針對活動全程監控，警方共盤查900餘人，攔檢未成年4人依法帶回勤務處所，通知監護人領回，查獲過失傷害案通緝犯1名、違反社會秩序維護法1名（無故攜帶刀械）。

據悉，37歲的林立騰（原名林京葵），綽號「京葵」，高中時參加全中運，勇奪跆拳道高中男子組雛量級金牌，獲保送師大運動競技系，憑著矯健身手能打敢打，迅速竄起成為竹聯雷堂頭號戰將，被推派為副堂主，但他不甘屈居人之下，另立門戶開設「京詠昇國際開發有限公司」，後來組織明仁會，近來發展迅速。

警政署今年第一波「掃黑、打詐、緝毒」三合一專案行動，鎖定明仁會掃盪，其中明仁會要角康中威，去年10月在苗栗與一群專科學生起衝突，康率眾持棍棒與對方談判時，爆發大亂鬥，有2名學生被打到昏迷送醫，檢警逮捕3人聲押，康嫌竟又率眾在法院外聚集，行徑囂張，警方蒐證後，上月發動三波查緝行動，逮捕康嫌與其幫眾共14人送辦。

此外，明仁會幹部陳威任涉籌組分工細密的販毒集團，包括客服組、製造組、配送組，並利用通訊軟體販毒。刑事局上月先在新北市山區一間三合院破獲毒咖啡分裝場，逮捕張姓幫眾，查扣235萬元，大批毒咖啡等贓證物，逮陳等7人送辦。

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明仁會辦春酒，警方現場盤查。（記者姚岳宏翻攝）

明仁會在大直萬豪酒店辦春酒，現場部署百名警力蒐證壓制。（記者姚岳宏攝）

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