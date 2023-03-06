教室口罩解封 教育部秀12星座「不戴口罩的樣子」

教育部臉書玩12星座不戴口罩的樣子梗圖，鼓勵大家不要害怕展現口罩下的自己。（取自教育部臉書）

2023/03/06 19:43

〔記者林曉雲／台北報導〕全國各級學校教室口罩解封，多數學生仍習戴口罩上課，教育部在官方臉書以12星座不戴口罩樣子的梗圖，鼓勵校園放寬口罩規定後，口罩戴與不戴都要互相尊重，且不管戴不戴口罩，都不會改變真實的模樣，鼓勵大家不要害怕展現口罩下的自己。

教育部主秘廖興國今晚表示，教育部會持續與各地方縣市教育局處、學校保持密切聯繫，並提供必要協助，如有部分學生對於脫下口罩，心理需要重新調適，學校可透過營造友善氛圍，尊重每位學生自由選擇是否脫下口罩，或脫下口罩的時機場域，與師生充分溝通，不宜以一致性或特定管教措施強迫。

教育部臉書以3月3日至3月9日星座運勢週報發文，指3月7日開始，土星從水瓶移動到雙魚，即將帶來新的變化，這個星象對星座造成的影響。水象星座同學的生活將會發生一些變化，像是校園口罩鬆綁，面對變化，不要害怕展露真實的自己，各星座都有有趣的描述，例如水瓶座戴不戴口罩都看不透他在想什麼。

火象星座同學面對校園口罩鬆綁，可能開始思考如何面對這樣的變化而調整生活，例如射手座同學沒戴口罩，很可能是忘了口罩在哪；獅子座同學戴不戴口罩都擋不住他的王者風範。

土象星座的同學面對校園口罩鬆綁，也許會帶動人際關係，認識同學不戴口罩的樣子，建立新的交流，魔羯座同學戴口罩是工作狂，沒戴口罩也是工作狂。

風象星座的同學有機會開啟不太一樣的生活，剛開始可能有一點點不適應，不過久了自然就習慣了，愛美的天秤座同學不管戴不戴口罩都特別愛自拍。

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