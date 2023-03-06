鼓勵南投輔選黨工 賴清德：培訓青年強化集體戰力

民進黨主席賴清德今邀請進駐南投輔選的黨工出席黨務主管會議接受表揚鼓勵。（資料照）

2023/03/06 18:13

〔記者陳昀／台北報導〕蔡培慧在南投第二選區（濁水溪線）立委補選為民進黨攻下灘頭堡，全黨為之振奮。據轉述，民進黨主席賴清德今天在黨務主管會議特別鼓勵進駐南投輔選的黨工，並指示相關部門強化青年參與公共事務的人才培育計畫，針對「國務青」、「各縣市年輕民代及鄉鎮長等公職」規劃相關課程及邀請培訓，協助年輕世代發揮集體戰力。

黨內人士轉述，賴清德下午特別邀請進駐南投二選區立委補選的12名黨工出席主管會議，接受全體黨務主管的鼓掌肯定；賴清德說，蔡培慧打贏選戰，是全黨團結一致努力，所有人共同協助的結果，全黨應謙虛、心存感恩，將一切功勞歸給南投鄉親，也感謝南投鄉親願意給民主進步黨及蔡培慧努力打拚的機會。

在聽取青年部及民主學院部門業務簡報後，賴清德更指示兩個部門，應強化青年參與公共事務的人才培育工作，提出相應的「人才培育計畫」。

賴清德提及，感謝並肯定「國務青」團隊努力有成，他說，這次投入南投二選區輔選工作的年輕朋友，讓他親自感受到年輕人演講，除了感動人心，也展現年輕人獨當一面的熱情和行動力。

賴清德表示，民主扎根的工作非常重要，讓年輕朋友能夠加深對國務青團隊的認同及榮譽感，後續相關部門除了協助地方黨部辦理營隊和相關課程外，對於「國務青」、「各縣市年輕民代及鄉鎮長等公職」，也必須規劃相關課程及邀請培訓，協助年輕世代發揮集體戰力。

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