轉型開時事節目 谷阿莫︰未來政治活動「不限跟任何黨派合作」

谷阿莫強調，在堅守台灣主權立場一致的基本認知上，不限於跟任何黨派合作。（資料照）

2023/03/06 18:10

〔記者黃靖媗／台北報導〕日前參選時代力量決策委員失利的網紅YouTuber谷阿莫（本名仲惟鼎），將於今日晚間9時開始主持網路時事評論節目「阿莫聊天室」，首集來賓將邀請新北市議員戴瑋姍。谷阿莫表示，他原本就對公共事務有興趣，他認為能以自身YouTuber的專業讓政治生活化，讓民眾更了解政治人物作為，是很有意義的事。

谷阿莫表示，前兩年與好友呂宇晟參與議員選舉時受到很多啟發，也對政治跟時事有更深刻的了解，在嘗試做了「市長辯論懶人包」、「立法院會議懶人包」後，他發現可以用YouTuber的專業讓政治生活化，民眾也更容易了解政治人物的作為，這是很有意義的事。

谷阿莫表示，開設時事節目是他在自媒體上的新突破，希望透過自身在政治上轉換成主持人與評論者的新角色，未來能在公共事務上做出更多貢獻。

至於未來是否會有更多政治相關活動？谷阿莫強調，在堅守台灣主權立場一致的基本認知上，不限於跟任何黨派合作。「阿莫聊天室」團隊也表示，節目與時代力量無關，為谷阿莫與團隊自行製作。

網路時事評論節目「阿莫聊天室」由谷阿莫與時力桃園黨部執行長呂宇晟一同主持，將於每日晚間9時於谷阿莫頻道直播播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法