領北市府高薪不顧市政暗助朱立倫問鼎2024？ 議員要求陳國君辭職

台北市政府市政顧問陳國君，被府內人士爆料，近期將秘密協助國民黨主席朱立倫爭奪2024總統大位。（記者鄭名翔攝）

2023/03/06 17:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市長柯文哲任內大量擴編文化基金會、台北捷運公司人數等，挨批柯人馬「寄生蔣市府」；而今，過去因獨攬大權被稱為「地下市長」的台北市政府市政顧問陳國君也被爆料，近期將秘密協助國民黨主席朱立倫爭奪2024總統大位，議員要求陳國君若要輔選必先辭職，呼籲蔣萬安須承諾任內不會發生「寄生市府2.0」情形；對此，陳國君駁斥，從未聽聞此事，對假設性問題無法回應。

陳國君出身媒體界，曾擔任新聞界高層，人脈廣、點子多、行事風格果斷明快，過去於朱立倫主政期間擔任過桃園縣觀光行銷處長、新北市觀旅局長，被視為是正統「朱家軍」，蔣萬安去年打選戰時，陳國君即負責操刀競選策略與議題發想，在團隊內扮演舉足輕重角色。

蔣萬安上任後，陳國君擔任有給職顧問，因選戰期間立下赫赫戰功，使其在市府位高權重、「喊水會結凍」，過去就傳出因獨攬大權、對高階事務官下指導棋等，衍生前發言人羅旺哲憤而離職等諸多爭議，如今府內人士再透露，深獲朱立倫信賴的陳國君，將銜命暗助朱於黨內總統選戰中出謀劃策，因此市政顧問一職「恐怕不會坐太久」。

民進黨北市議員吳沛憶認為，陳國君身為有給職市政顧問，估算每月月薪10萬以上，卻傳將幫朱立倫輔選，形同是國民黨拿北市納稅人的錢幫朱立倫養幹部？更質疑陳國君若於任職期間輔選朱立倫，不僅不務正業，市府業務資料更恐因此外流，公器私用疑雲重重，要求陳國君跟蔣萬安須承諾「寄生市府2.0」絕不會發生。

無黨籍議員陳政忠表示，市政顧問應專責於市府業務，若領公帑卻從事其他黨務、輔選工作，明顯是不當行為、公私不分，此事若屬實則將大傷蔣萬安及全體市府形象，呼籲陳國君若要協助朱立倫打選戰，就應果斷辭去市政顧問一職，別陷蔣萬安於不義，否則就該全心全意扮演好市政顧問角色、襄助蔣萬安。

國民黨議員秦慧珠認為，此必為綠營放出的「假消息」，並分析朱立倫不會選總統、且陳國君輔選蔣萬安為新北市長侯友宜的安排，此證明陳並非外傳「朱立倫人馬」，且即便未來要輔選，應也會先辭去市府職務，盼大家勿多慮。

陳國君接受電訪時則強調，從未聽過此傳聞；至於是否接到朱立倫授意協助、未來是否投入輔選等，陳國君僅稱：「對假設性問題無法回應。」

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