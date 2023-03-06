秦慧珠認國民黨中央應協調找出總統人選 楊植斗籲5月完成提名

國民黨資深台北市議員秦慧珠認為，黨中央應以協調方式取代初選，盡快於兩個月內協調出最強人選，最晚6月就要完成提名作業。（資料照）

2023/03/06 16:48

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨黨內總統人選暗潮洶湧，國民黨資深台北市議員秦慧珠認為，黨中央應以協調方式取代初選，盡快於兩個月內協調出最強人選，最晚6月就要完成提名作業；國民黨青壯派「戰鬥藍」台北市議員楊植斗則表示，黨中央應勇於任事、兩週內定出遊戲規則，趕在5月提名，讓全黨都全力支持的最強候選人。

秦慧珠表示，黨中央當務之急，應與所有潛在人選細談初選辦法、時間表等，切勿閉門造車、關門決定，而考量上屆總統黨內初選時，各候選人廝殺反而傷了黨內和氣，建議黨中央主導採用協調制，並盡快於3月訂出相關辦法，4月開始展開協調作業，最晚6月就應決定人選。

楊植斗認為，過去黨中央遲未處理提名作業此相當「不健康」，如今立委補選落幕，建議黨中央應立即於兩週內定出遊戲規則，且應勇於任事、不用怕得罪人，所訂辦法無論協調或初選，只要能讓多數人可接受即可，此也屬於政治妥協的一部分，無法凡事都求人人滿意。

至於檯面上呼聲高的新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、黨主席朱立倫等，究竟誰才是黨內最強人選？秦慧珠指出，以民調來看，當前屬侯友宜最強，但仍應與各有意參選者好好協調；楊植斗稱，每個人都有各自優點，只要經過黨提名人選，都會全力予以支持。

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