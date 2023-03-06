苦苦等不到實習 逾百海歸牙醫師、學生單膝下跪陳情衛福部

國際牙醫校友聯合會集結百餘位海歸牙醫師、牙醫系學生到衛福部單膝下跪表達訴求。（記者林惠琴攝）

2023/03/06 16:52

衛福部：實習名額須視教學醫院量能

〔記者林惠琴／台北報導〕國外牙醫系學生返台實習、國考問題爭論不休，本土小牙醫聯盟憂心政府大開方便之門，國際牙醫校友聯合會今日則集結百餘位海歸牙醫師、牙醫系學生到衛福部單膝下跪，強調「無後門」，自曝光是苦等實習就恐超過10年，向政府喊話「依法行政」、期盼執行去年「醫師法」部分條文修正案的7條附帶決議，並正視台灣牙醫師缺口，不該閒置學成歸國的專業人力。衛福部則強調，實習名額須視國內教學醫院量能而定。

根據「醫師法」規定，以國外學歷參加醫師考試者，應先經教育部學歷甄試通過，並應取得中央主管機關指定教學醫院臨床實作適應訓練期滿成績及格證明文件。

立法院去年5月30日三讀通過「醫師法」部分條文修正案時，有7項附帶決議請衛福部、教育部、考選部等單位研議處理國外學歷醫學生因學歷採認問題，造成不得報考醫師國家考試、無法申請教育部學歷甄試等情形，以及改善臨床實作適應訓練須長期排隊等待的狀況，甚至其中1項要求4年內就要解決海歸學生實習問題。

此舉引爆國內牙醫系學生抗議，最後各界看法分歧，衛福部暫不執行7項附帶決議，後續衛福部長薛瑞元也補充「暫不執行就是不執行」，海歸牙醫系學生實習名額訂定事宜，則需要商議。

衛福部2月4日進一步預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，內容包含國外牙醫學歷參加牙醫師分階段考試的應考資格、每年適應訓練選配分發人數核算及公告等，但立委高嘉瑜在立法院質詢薛瑞元時，質疑未明訂實習名額上限，本土小牙醫聯盟也憂心已承諾不執行的附帶決議死灰復燃。

對於紛擾不斷，國際牙醫校友聯合會今日集結百餘位到歐美等地求學的牙醫師、牙醫系學生到衛福部單膝下跪，並提到現已在海外求學的人數、等待台灣實習的人數約千名，光等待實習就要超過10年，希望依法執行7條附帶決議。

此外，國際牙醫校友聯合會指出，根據牙醫師公會全國聯合會去年公布的資料，全國尚需1450名牙醫方能補足特殊需求患者的照護，強調國際牙醫都是現成的醫療人力，也願意幫忙，應將優秀的人才投入適當的醫療缺口。

面對國際牙醫校友聯合會的訴求，衛福部由口腔健康司科長成庭甄出面接受陳情書。口腔健康司副司長賴向華表示，實習名額須視國內教學醫院量能而定，會以師資、設備估算可容納量，並且逐年公告，也強調會在新辦法預告期間蒐集意見後，溝通協商調整。

國際牙醫校友聯合會集結百餘位海歸牙醫師、牙醫系學生到衛福部單膝下跪表達訴求。（記者林惠琴攝）

國際牙醫校友聯合會率眾至衛福部陳情。（記者林惠琴攝）

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