為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    我漁船見義勇為 夏威夷外海救起6名落海美籍船員

    盈榮638號漁船救援遇險美籍漁船畫面。（由盈榮638號經營者提供）

    盈榮638號漁船救援遇險美籍漁船畫面。（由盈榮638號經營者提供）

    2023/03/06 16:27

    〔記者吳柏軒／台北報導〕農委會漁業署今（6日）指出台灣漁船「盈榮638號」3日在夏威夷外海見義勇為，遇到美國請求馳援遇險的「SEA SMILE」美籍漁船，順利救起該船全體6名美籍船員，發揮人溺己溺精神。

    漁業署指出，「盈榮638號」是船長約56公尺、562噸的鮪延繩釣漁船，3日「盈」船船主通報，在美國夏威夷Honolulu島西南方約581浬公海海域作業時，接到美方請求救援距「盈」船東北方約15浬海域美籍「SEA SMILE」漁船。

    漁業署說明，「盈」船通報漁業署漁業監控中心後，疾行前往案發海域，順利救起美籍船上全體6名船員，隨後轉由另一艘美籍「CAPTAIN MINH」漁船，將遇險船員等送返美國，「盈」船則返回漁區繼續作業。

    漁業署表示，此次「盈」船迅速馳援他國遇難漁船，一如過去我國籍漁船遇險，美國等各國搜救單位及民間船隻均積極提供搜救協助，「盈」船不計作業損失，聞聲救苦，迅速無私馳援他國遇難漁船之行為，充分體現國際漁船海上互助互惠的精神，實為表率。

    漁業署強調，漁船海上作業本具高度風險，仰賴各國政府及民間力量相互合作支援，我國長期以來透過國家搜救指揮中心網絡，指揮協調相關國家或海上船隻協助海上遇險漁船，漁業署將持續參與協調聯繫角色，以共同維護海上作業漁船及漁民生命安全。

    盈榮638號漁船照片。（由盈榮638號經營者提供，圖取自漁業署網站）

    盈榮638號漁船照片。（由盈榮638號經營者提供，圖取自漁業署網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印尼漁船撞貨船 釀2死15失蹤慘劇
    2021/04/05 09:13

    印尼漁船撞貨船 釀2死15失蹤慘劇
    曾遭日本巡邏艇衝撞 漁船船長失足落海遺體今尋獲
    2020/12/25 17:25

    曾遭日本巡邏艇衝撞 漁船船長失足落海遺體今尋獲

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    外傘頂洲修燈塔翻船6人落海 船長被救起時已無生命跡象
    2020/10/02 12:14

    外傘頂洲修燈塔翻船6人落海 船長被救起時已無生命跡象
    安平外海漁船船長落海失聯近2小時 民船海巡合力搶救
    2018/09/23 15:23

    安平外海漁船船長落海失聯近2小時 民船海巡合力搶救
    船長猝逝、輪機長落海失蹤 台灣遠洋漁船事故連連
    2018/07/28 17:53

    船長猝逝、輪機長落海失蹤 台灣遠洋漁船事故連連
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播