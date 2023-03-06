我漁船見義勇為 夏威夷外海救起6名落海美籍船員

盈榮638號漁船救援遇險美籍漁船畫面。（由盈榮638號經營者提供）

2023/03/06 16:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕農委會漁業署今（6日）指出台灣漁船「盈榮638號」3日在夏威夷外海見義勇為，遇到美國請求馳援遇險的「SEA SMILE」美籍漁船，順利救起該船全體6名美籍船員，發揮人溺己溺精神。

漁業署指出，「盈榮638號」是船長約56公尺、562噸的鮪延繩釣漁船，3日「盈」船船主通報，在美國夏威夷Honolulu島西南方約581浬公海海域作業時，接到美方請求救援距「盈」船東北方約15浬海域美籍「SEA SMILE」漁船。

漁業署說明，「盈」船通報漁業署漁業監控中心後，疾行前往案發海域，順利救起美籍船上全體6名船員，隨後轉由另一艘美籍「CAPTAIN MINH」漁船，將遇險船員等送返美國，「盈」船則返回漁區繼續作業。

漁業署表示，此次「盈」船迅速馳援他國遇難漁船，一如過去我國籍漁船遇險，美國等各國搜救單位及民間船隻均積極提供搜救協助，「盈」船不計作業損失，聞聲救苦，迅速無私馳援他國遇難漁船之行為，充分體現國際漁船海上互助互惠的精神，實為表率。

漁業署強調，漁船海上作業本具高度風險，仰賴各國政府及民間力量相互合作支援，我國長期以來透過國家搜救指揮中心網絡，指揮協調相關國家或海上船隻協助海上遇險漁船，漁業署將持續參與協調聯繫角色，以共同維護海上作業漁船及漁民生命安全。

盈榮638號漁船照片。（由盈榮638號經營者提供，圖取自漁業署網站）

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