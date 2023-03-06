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    地處偏遠、海象不穩 馬祖運補最讓軍方頭疼

    莒光鄉貨船21天沒有運補，西莒島官兵於沙灘上寫著「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」！（圖片翻攝自陳竑任臉書）

    莒光鄉貨船21天沒有運補，西莒島官兵於沙灘上寫著「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」！（圖片翻攝自陳竑任臉書）

    2023/03/06 16:12

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕馬祖莒光鄉近期船運因故中斷，致使莒光駐軍一度以軍用罐頭替代肉類，國軍今日派交通船、C-130運輸機運送冷凍肉品，暫解燃眉之急。當前國軍多數外離島物資運補工作，多委商辦理，盤點各外離島，相較於澎湖、金門等中、大型外島，地處偏遠的連江縣離島因海象不穩，實為國軍外離島運補挑戰度最高者。

    盤點國軍各外離島駐軍，澎湖、金門及連江駐軍以陸軍為主，分別由澎防部、金防部、馬防部所屬單位及東引指揮部負責守備工作，金門縣烏坵鄉的防務則交由海軍陸戰隊烏坵守備大隊負責，受過海軍陸戰隊訓練的海巡署官兵，則司職東沙島、太平島守備工作。

    每個外離島的運輸規劃及艦艇調派原則不盡相同，生活物資部分，各外離島多委商辦理，但軍用物資部分，距離台灣最近的澎湖多以海軍艦艇運輸，金門、馬祖（連江）、東引、烏坵等，則多委商辦理，並視需要由海軍艦艇護航。

    據了解，國軍外島運補作業頻率為每月數次，離島的頻次雖較低，但多能滿足官兵所需，物資自台灣本島運送至外島後，再由小型船隻分送至各離島。

    至於東沙島、太平島海上運補工作，仰賴約每月一次的民間貨輪負責，武器、油彈等管制物資，則倚靠國防部約1年3次的軍用補給艦運送。隨著東沙島、太平島的機場設施日趨完善，空軍C-130運輸機亦可支援運補工作。

    知情人士透露，雖然外離島地處偏遠，運補工作挑戰多，但駐軍都有一定的物資庫儲量，並於逐次運補時盤點剩餘數，做為下一次運補的參考。若民間商船因故無法執行運補任務，亦可藉由客運船、小型軍用艇小批次運送物資。若軍用物資不足、民間物資充裕時，駐軍亦可視實需向民間採買，具備一定彈性。

    不過，由於此次運補船停開，對莒光鄉的軍、民皆造成衝擊，才導致官兵須以罐頭充當副食品的情形，並緊急啟動空運解決燃眉之急。知情人士說，與澎湖、金門相比，連江縣（馬祖）東引、莒光除地理位置之外，受限於海象不穩，運輸難度實為各外離島之冠。

    對此事件，馬防部今表示，由於軍租民船近期因海象不佳及故障維修，多次無法順利運補至馬祖，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足。國軍今日上午已由交通船運送2日份冷凍肉品至莒光，並由C-130運輸機運送5.1噸冷凍肉品至馬祖。若軍租民船仍有延航之虞，將持續以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。

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