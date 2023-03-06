柯文哲4/8以總統候選人身份訪美 行程細節曝光

周台竹表示，他們已經行文外交部，民眾黨主席柯文哲將以總統候選人身份赴美訪問。（記者黃靖媗攝）

2023/03/06 15:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨主席柯文哲將於4月8日訪美，民眾黨秘書長周台竹與柯辦發言人陳智菡今日下午召開記者會，公布長達21天的訪美行程細節。周台竹表示，他們已經行文外交部，民眾黨主席柯文哲將以總統候選人身份赴美訪問。

柯文哲將於4月8日至12日停留美國紐約，期間將於哥倫比亞大學舉辦座談、與僑界座談餐敘，並拜會外交政策委員會，以進行學術、外交政策討論為主；12日至16日將停留波士頓，期間將與哈佛學者對談、與多間學校學生座談，並進行當地生物科技產業參訪；16日至21日將赴美國華府，進行多場大學演講，並拜會美國國務院、國會議員，與布魯金斯智庫；21日至27日將至休士頓，參訪國內在休士頓設廠的企業，舉辦萊斯大學午宴、僑會晚宴，並於安德森癌症中心參訪。

陳智菡表示，由於行程還在保密階段，拜訪國會議員的行程無法透露太多細節，在華府行程期間，柯文哲將進行多場大學演講，透過演講的方式，讓美國學界、僑界、政界更加了解民眾黨。

針對僑界座談餐敘與僑界拜會的行程，周台竹表示，目前正在安排當中，反應還算踴躍，具體會有多少人參與，還需要做最後確認。

對於日前有美方智庫人士直言，柯文哲的兩岸政策尚未準備好，周台竹表示，「他大概不了解我們」，強調他們早已準備好，在媒體陸陸續續有露出，只要用功一點，應該就不會有這種印象。

民眾黨主席柯文哲將於4月8日訪美，民眾黨秘書長周台竹（右）與柯辦發言人陳智菡（左）今日下午召開記者會，公布長達21天的訪美行程細節。（記者黃靖媗攝）

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